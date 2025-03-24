В ХМАО чаще всего пневмонией и ОРВИ болеют дети

В Ханты-Мансийском автономном округе основная часть заболевших ОРВИ и внебольничными пневмониями за последнюю неделю — дети, особенно в возрасте до двух лет. Об этом сообщил Роспотребнадзор на официальном сайте.
«Наибольшая заболеваемость ОРВИ за неделю с 17 по 23 марта 2025 года отмечается среди детей от нуля до двух лет. На долю детей также приходится 54,8% всех заболевших внебольничной пневмонией», — говорится в сообщении окружного ведомства.
Всего за неделю в Югре зарегистрировано 117 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения — показатель остался на уровне предыдущей недели. COVID-19 выявлен в двух муниципалитетах региона, при этом все случаи протекали в форме ОРВИ. Вирус гриппа остаётся доминирующим — на его долю пришлось 73,4% всех вирусных находок.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разгулялся грипп. По данным мониторинга на него приходится 77,2% от всех «находок».
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