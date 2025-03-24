24 марта 2025

В ХМАО чаще всего пневмонией и ОРВИ болеют дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше половины больных пневмонией в ХМАО — дети
Больше половины больных пневмонией в ХМАО — дети Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе основная часть заболевших ОРВИ и внебольничными пневмониями за последнюю неделю — дети, особенно в возрасте до двух лет. Об этом сообщил Роспотребнадзор на официальном сайте.

«Наибольшая заболеваемость ОРВИ за неделю с 17 по 23 марта 2025 года отмечается среди детей от нуля до двух лет. На долю детей также приходится 54,8% всех заболевших внебольничной пневмонией», — говорится в сообщении окружного ведомства.

Всего за неделю в Югре зарегистрировано 117 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения — показатель остался на уровне предыдущей недели. COVID-19 выявлен в двух муниципалитетах региона, при этом все случаи протекали в форме ОРВИ. Вирус гриппа остаётся доминирующим — на его долю пришлось 73,4% всех вирусных находок.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разгулялся грипп. По данным мониторинга на него приходится 77,2% от всех «находок».

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В Ханты-Мансийском автономном округе основная часть заболевших ОРВИ и внебольничными пневмониями за последнюю неделю — дети, особенно в возрасте до двух лет. Об этом сообщил Роспотребнадзор на официальном сайте. «Наибольшая заболеваемость ОРВИ за неделю с 17 по 23 марта 2025 года отмечается среди детей от нуля до двух лет. На долю детей также приходится 54,8% всех заболевших внебольничной пневмонией», — говорится в сообщении окружного ведомства. Всего за неделю в Югре зарегистрировано 117 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения — показатель остался на уровне предыдущей недели. COVID-19 выявлен в двух муниципалитетах региона, при этом все случаи протекали в форме ОРВИ. Вирус гриппа остаётся доминирующим — на его долю пришлось 73,4% всех вирусных находок. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разгулялся грипп. По данным мониторинга на него приходится 77,2% от всех «находок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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