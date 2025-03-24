24 марта 2025

В ХМАО спасатели обследовали почти 200 километров в поисках пропавшего мужчины

В ХМАО спасатели разыскивают пропавшего на острове Баграс мужчину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В поисках мужчины спасатели обследовали почти 200 километров площади острова
В поисках мужчины спасатели обследовали почти 200 километров площади острова Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) несколько дней разыскивают пропавшего на острове Баграс мужчину. В его поисках спасатели обследовали почти 200 километров острова, сообщили в оперативной сводке КУ «Центроспас-Югория». 

«Спасатели выезжали на остров Баграс по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в поиске без вести пропавшего мужчины 1972 года рождения в районе острова Баграс Нижневартовского района. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, обследовали 191 км. общей протяженности острова», — гласит сводка на сайте учреждения. 

Работы спасатели проводили совместно с сотрудниками полиции и волонтерами. Однако найти пропавшего мужчину не удалось. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО почти год ищут мужчину с татуировками на веках. 46-летний Владислав Блохин пропал в Радужном 23 мая 2024 года. С того момента его местоположение неизвестно. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовском районе (ХМАО) несколько дней разыскивают пропавшего на острове Баграс мужчину. В его поисках спасатели обследовали почти 200 километров острова, сообщили в оперативной сводке КУ «Центроспас-Югория».  «Спасатели выезжали на остров Баграс по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в поиске без вести пропавшего мужчины 1972 года рождения в районе острова Баграс Нижневартовского района. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, обследовали 191 км. общей протяженности острова», — гласит сводка на сайте учреждения.  Работы спасатели проводили совместно с сотрудниками полиции и волонтерами. Однако найти пропавшего мужчину не удалось.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО почти год ищут мужчину с татуировками на веках. 46-летний Владислав Блохин пропал в Радужном 23 мая 2024 года. С того момента его местоположение неизвестно. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...