В ХМАО спасатели обследовали почти 200 километров в поисках пропавшего мужчины

В Нижневартовском районе (ХМАО) несколько дней разыскивают пропавшего на острове Баграс мужчину. В его поисках спасатели обследовали почти 200 километров острова, сообщили в оперативной сводке КУ «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали на остров Баграс по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в поиске без вести пропавшего мужчины 1972 года рождения в районе острова Баграс Нижневартовского района. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, обследовали 191 км. общей протяженности острова», — гласит сводка на сайте учреждения.
Работы спасатели проводили совместно с сотрудниками полиции и волонтерами. Однако найти пропавшего мужчину не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО почти год ищут мужчину с татуировками на веках. 46-летний Владислав Блохин пропал в Радужном 23 мая 2024 года. С того момента его местоположение неизвестно. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!