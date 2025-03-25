25 марта 2025

США объявили Россию устойчивой угрозой для интересов Запада

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В США считают РФ угрозой
В США считают РФ угрозой Фото:

Соединенные Штаты Америки рассматривают Россию как конкурента и угрозу для своих интересов в мире. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки.

«РФ может еще долгое время угрожать интересам Америки в глобальном мире», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. Уточняется, что в США считают Россию соперником даже если скоро завершится конфликт на Украине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высоко оценил свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что их общение проходит в здравом и конструктивном ключе. Глава Белого дома подчеркнул, что между ними не возникло никаких проблем. Лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений, передает RT.

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Соединенные Штаты Америки рассматривают Россию как конкурента и угрозу для своих интересов в мире. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки. «РФ может еще долгое время угрожать интересам Америки в глобальном мире», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. Уточняется, что в США считают Россию соперником даже если скоро завершится конфликт на Украине. Ранее американский лидер Дональд Трамп высоко оценил свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что их общение проходит в здравом и конструктивном ключе. Глава Белого дома подчеркнул, что между ними не возникло никаких проблем. Лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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