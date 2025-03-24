24 марта 2025

Элитные мигранты будут получать привилегии в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов с высокой квалификацией будут пускать в Россию без дополнительных согласований
Мигрантов с высокой квалификацией будут пускать в Россию без дополнительных согласований Фото:

Иностранные специалисты высокой квалификации освобождаются от обязательности сдачи экзамена по русскому языку. Также им предоставляется возможность привозить с собой членов семьи. Работодателям, в свою очередь, не требуется получать специальное разрешение для привлечения таких специалистов.

«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — говорится в документах Министерства внутренних дел, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Визы оформляются на период действия разрешения на работу, однако их срок не может превышать трех лет. Одновременно работодателям не требуется специальное разрешение на привлечение и использование иностранных работников высокой квалификации.

Как URA.RU писало ранее, в Государственную Думу будет внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательное указание профессий, должностей и вида трудовой деятельности мигрантов в их патентах. Инициатива была вызвана сложной ситуацией, которая сложилась на рынке труда в России. Отдельные депутаты, наоборот, призвали ввести квоту по количеству мигрантов в одном регионе, чтобы сдержать их наплыв, передает телеканал 360.

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Иностранные специалисты высокой квалификации освобождаются от обязательности сдачи экзамена по русскому языку. Также им предоставляется возможность привозить с собой членов семьи. Работодателям, в свою очередь, не требуется получать специальное разрешение для привлечения таких специалистов. «У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — говорится в документах Министерства внутренних дел, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Визы оформляются на период действия разрешения на работу, однако их срок не может превышать трех лет. Одновременно работодателям не требуется специальное разрешение на привлечение и использование иностранных работников высокой квалификации. Как URA.RU писало ранее, в Государственную Думу будет внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательное указание профессий, должностей и вида трудовой деятельности мигрантов в их патентах. Инициатива была вызвана сложной ситуацией, которая сложилась на рынке труда в России. Отдельные депутаты, наоборот, призвали ввести квоту по количеству мигрантов в одном регионе, чтобы сдержать их наплыв, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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