Элитные мигранты будут получать привилегии в России

Иностранные специалисты высокой квалификации освобождаются от обязательности сдачи экзамена по русскому языку. Также им предоставляется возможность привозить с собой членов семьи. Работодателям, в свою очередь, не требуется получать специальное разрешение для привлечения таких специалистов.
«У высококвалифицированных специалистов есть ряд преференций. Они освобождены от обязанности сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации; могут привезти с собой в Россию семью; имеют право получить вид на жительство по упрощенной процедуре для себя и своих близких родственников», — говорится в документах Министерства внутренних дел, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Визы оформляются на период действия разрешения на работу, однако их срок не может превышать трех лет. Одновременно работодателям не требуется специальное разрешение на привлечение и использование иностранных работников высокой квалификации.
Как URA.RU писало ранее, в Государственную Думу будет внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательное указание профессий, должностей и вида трудовой деятельности мигрантов в их патентах. Инициатива была вызвана сложной ситуацией, которая сложилась на рынке труда в России. Отдельные депутаты, наоборот, призвали ввести квоту по количеству мигрантов в одном регионе, чтобы сдержать их наплыв, передает телеканал 360.
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