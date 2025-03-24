Прокуратура ХМАО наказала судебного пристава, который оставил пенсионера без средств к существованию

Суд в Нижневартовске (ХМАО) удовлетворил иск прокурора Нижневартовского района о признании незаконным бездействие судебного пристава. Он списал у пенсионера задолженность по кредиту, не оставив даже прожиточный минимум. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.
«Должник обратился в службу судебных приставов с заявлением о сохранении дохода в размере прожиточного минимума при производстве удержаний, однако приставом меры по сохранению прожиточного минимума не принимались. Прокурором в суд направлено исковое заявление о признании бездействия судебного пристава незаконным и взыскании компенсации морального вреда», — указано в публикации надзорного ведомства.
В местном отделении судебных приставов было открыто исполнительное производство о взыскании долга с пенсионера в пользу банковского учреждения. Должник подал заявление о сохранении минимального дохода, однако пристав не обратил внимания на его просьбу. В связи с этим прокурор района подал в суд, чтобы признать бездействие пристава незаконным и компенсировать пенсионеру моральный вред. Суд удовлетворил его иск.
Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Это был единственный источник дохода югорчанки.
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