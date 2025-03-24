24 марта 2025

Прокуратура ХМАО наказала судебного пристава, который оставил пенсионера без средств к существованию

Судебный пристав оставил пенсионера из ХМАО без прожиточного минимума
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приставы вычитали у пенсионера из ХМАО кредит, оставив его без средств к существованию
Приставы вычитали у пенсионера из ХМАО кредит, оставив его без средств к существованию Фото:

Суд в Нижневартовске (ХМАО) удовлетворил иск прокурора Нижневартовского района о признании незаконным бездействие судебного пристава. Он списал у пенсионера задолженность по кредиту, не оставив даже прожиточный минимум. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«Должник обратился в службу судебных приставов с заявлением о сохранении дохода в размере прожиточного минимума при производстве удержаний, однако приставом меры по сохранению прожиточного минимума не принимались. Прокурором в суд направлено исковое заявление о признании бездействия судебного пристава незаконным и взыскании компенсации морального вреда», — указано в публикации надзорного ведомства.

В местном отделении судебных приставов было открыто исполнительное производство о взыскании долга с пенсионера в пользу банковского учреждения. Должник подал заявление о сохранении минимального дохода, однако пристав не обратил внимания на его просьбу. В связи с этим прокурор района подал в суд, чтобы признать бездействие пристава незаконным и компенсировать пенсионеру моральный вред. Суд удовлетворил его иск.

Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Это был единственный источник дохода югорчанки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Нижневартовске (ХМАО) удовлетворил иск прокурора Нижневартовского района о признании незаконным бездействие судебного пристава. Он списал у пенсионера задолженность по кредиту, не оставив даже прожиточный минимум. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. «Должник обратился в службу судебных приставов с заявлением о сохранении дохода в размере прожиточного минимума при производстве удержаний, однако приставом меры по сохранению прожиточного минимума не принимались. Прокурором в суд направлено исковое заявление о признании бездействия судебного пристава незаконным и взыскании компенсации морального вреда», — указано в публикации надзорного ведомства. В местном отделении судебных приставов было открыто исполнительное производство о взыскании долга с пенсионера в пользу банковского учреждения. Должник подал заявление о сохранении минимального дохода, однако пристав не обратил внимания на его просьбу. В связи с этим прокурор района подал в суд, чтобы признать бездействие пристава незаконным и компенсировать пенсионеру моральный вред. Суд удовлетворил его иск. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы ХМАО взыскивали с жительницы Сургута 50% от пенсии. Это был единственный источник дохода югорчанки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...