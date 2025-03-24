На кладбище Нижневартовска злоумышленники своровали оградку

В Нижневартовске (ХМАО) на исчезновение могильного ограждения пожаловался родственник усопшего в социальных сетях. Пост автор выложил во ВКонтакте.
«Сегодня хоронили тестя. Первое фото после похорон тёщи. Есть ограда… Что на втором фото?(прислали сотрудники ритуального агентства перед тем как копать могилу).Какие-то нелюди украли ограду», — сообщает автор поста в группе «Черный список людей Нижневартовск новости» ВКонтакте. К сообщению, датированному 24 марта, прикладывается фото с оградой летом и сейчас уже без нее.
В специализированной службе ритуальных услуг ПРЭТ-3 Нижневартовска сообщили, что об инциденте ничего не известно: «Родственники к нам не обращались», — пояснил URA.RU начальник службы Алексей Синцов. По его словам, в последние два года на кладбищах Нижневартовск краж не наблюдалось. Раньше оградки воровали и сдавали на металлолом, но после рейдов полиции воровство прекратилось. Он также подчеркнул, что все ритуальные «аксессуары» — начиная с венков и заканчивая оградами — собственность родных и близких усопшего, поэтому заявлять о хищениях на кладбище следует в полицию.
В УМВД по городу Нижневартовска сообщили, что за последнюю неделю заявлений о краже оградки не поступало. В пресс-службе ведомства предположили, что автором поста мог быть житель другого города.
Ранее URA.RU сообщало, что суд запретил ритуальщице из ХМАО продавать гробы у гаражного кооператива. Арбитражный суд ХМАО заставил предпринимательницу из Нефтеюганска освободить земельный участок около гаражного кооператива, на котором она разместила вагончик, где оказывала ритуальные услуги и продавала товары для похорон: гробы, памятники, венки.
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