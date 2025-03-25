Депутаты думы ХМАО обрушились с критикой на власти Нижневартовска

Депутаты думы ХМАО во время заседания комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательства заявили о засилье ларьков, уродующих облик Нижневартовска. Самым ярым критиком позиции местных властей выступил депутат Владислав Фоменко, заявивший, что такого беспорядка, как в городе, нет ни в одном другом муниципалитете Югры.
«Я езжу по городам и такого количества павильонов, как в Нижневартовске киосков, не встречал вообще нигде в Югре. То есть, 30 лет боролись с этим срачем, а теперь мы спрашиваем, где это все? Ставят рядом с жилыми домами на территории собственников. Ладно, если там торгуют хозтоварами и цветами. А если „шаурмячная“ — куда продавец в туалет ходит?» — возмутился Фоменко.
Он поделился с коллегами, что пытался повлиять на городские власти. «Я с главой общался. Он говорит: „это не я“», — пояснил парламентарий во время обсуждения вопроса об упрощении правил торговли. Его поддержали коллеги как из Нижневартовска, так и из других городов Югры.
Замглавы депэкономразвития Владимир Утбанов пояснил, что окружные власти предлагают продлить договоры на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе ларьков, киосков и фудтраков на семь лет и рынков на пять лет без проведения новых торгов. Утбанов уточнил, что эти объекты в прогулочных зонах будут востребованы.
Глава комитета Сергей Великий заявил в ответ, что ничего не имеет против их размещения там, но зачастую коммерсанты могут вводить в заблуждение собственников домов, которые потом и страдают от размещения ларьков на своей придомовой территории. И такие ларьки в Нижневартовске не редкость. «Вопросы вызывают объекты, которые стоят вдоль дорог и тротуаров», — уточнил Великий.
Ранее в Нижневартовске жители 26 микрорайона пожаловались на бизнесмена, установившего цветочный ларек возле их дома вопреки правилам благоустройства. Городские власти потребовали от предпринимателя устранить нарушения, но бизнесмен их проигнорировал
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