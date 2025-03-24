24 марта 2025

В ХМАО выбрали «нефтяную королеву». Фото

«Сургутнефтегаз» провел конкурс красоты среди сотрудниц своих подразделений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудница ДИ «Нефтяник» Татьяна Климчук стала «нефтяной королевой - 2025»
Сотрудница ДИ «Нефтяник» Татьяна Климчук стала «нефтяной королевой - 2025» Фото:

Компания «Сургутнефтегаз» организовала конкурс для своих сотрудниц, которые боролись за титул «нефтяной королевы». Из десятка претенденток корону получила Татьяна Климчук, работающая во дворце искусств «Нефтяник».

«В отборочном туре приняли участие 33 конкурсантки. Конкуренция была очень высока. В финале за титул боролись 12 участниц. Обладательницей короны стала Татьяна Климчук», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ДИ «Нефтяник» в соцсети «ВКонтакте».

Участницы продемонстрировали творческие номера о своей профессии, а также посоревновались в интеллектуальном поединке. Они также показали зрителям сценки, перевоплотившись в образы великих женщин, оставивших след в истории. Гвоздем программы стало дефиле — девушки прошлись по сцене в эффектных нарядах под овации публики.

Ранее URA.RU рассказывало о югорчанках, которые вышли в полуфинал конкурса красоты «Авиа Мисс». ХМАО представят летчицы Наталья Карова из Югорска и Елена Коткова из Нижневартовска.

Сотрудница ДИ «Нефтяник» Татьяна Климчук стала «нефтяной королевой»
Сотрудница ДИ «Нефтяник» Татьяна Климчук стала «нефтяной королевой»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Сургутнефтегаз» организовала конкурс для своих сотрудниц, которые боролись за титул «нефтяной королевы». Из десятка претенденток корону получила Татьяна Климчук, работающая во дворце искусств «Нефтяник». «В отборочном туре приняли участие 33 конкурсантки. Конкуренция была очень высока. В финале за титул боролись 12 участниц. Обладательницей короны стала Татьяна Климчук», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ДИ «Нефтяник» в соцсети «ВКонтакте». Участницы продемонстрировали творческие номера о своей профессии, а также посоревновались в интеллектуальном поединке. Они также показали зрителям сценки, перевоплотившись в образы великих женщин, оставивших след в истории. Гвоздем программы стало дефиле — девушки прошлись по сцене в эффектных нарядах под овации публики. Ранее URA.RU рассказывало о югорчанках, которые вышли в полуфинал конкурса красоты «Авиа Мисс». ХМАО представят летчицы Наталья Карова из Югорска и Елена Коткова из Нижневартовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...