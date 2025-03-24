Компания «Сургутнефтегаз» организовала конкурс для своих сотрудниц, которые боролись за титул «нефтяной королевы». Из десятка претенденток корону получила Татьяна Климчук, работающая во дворце искусств «Нефтяник».
«В отборочном туре приняли участие 33 конкурсантки. Конкуренция была очень высока. В финале за титул боролись 12 участниц. Обладательницей короны стала Татьяна Климчук», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ДИ «Нефтяник» в соцсети «ВКонтакте».
Участницы продемонстрировали творческие номера о своей профессии, а также посоревновались в интеллектуальном поединке. Они также показали зрителям сценки, перевоплотившись в образы великих женщин, оставивших след в истории. Гвоздем программы стало дефиле — девушки прошлись по сцене в эффектных нарядах под овации публики.
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