Из Тюмени запустят больше автобусов в ХМАО

Автобус будет отправляться ежедневно в 12:15
Из Тюмени с 25 марта увеличится количество рейсов в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«Теперь маршрут № 1054 „Тюмень — Ханты-Мансийск“ с временем отправления в 12:15 будет отправляться ежедневно. До этого перевозчик выполнял четыре рейса в неделю», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в декабре 2024 года из Тюмени запустили автобусы до города Советский (ХМАО). Автобус ходит ежедневно с заездом в Нягань.
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