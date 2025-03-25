Из Тюмени запустят больше автобусов в ХМАО

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Автобус будет отправляться ежедневно в 12:15
Автобус будет отправляться ежедневно в 12:15 Фото:

Из Тюмени с 25 марта увеличится количество рейсов в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

«Теперь маршрут № 1054 „Тюмень — Ханты-Мансийск“ с временем отправления в 12:15 будет отправляться ежедневно. До этого перевозчик выполнял четыре рейса в неделю», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в декабре 2024 года из Тюмени запустили автобусы до города Советский (ХМАО). Автобус ходит ежедневно с заездом в Нягань.

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Из Тюмени с 25 марта увеличится количество рейсов в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. «Теперь маршрут № 1054 „Тюмень — Ханты-Мансийск“ с временем отправления в 12:15 будет отправляться ежедневно. До этого перевозчик выполнял четыре рейса в неделю», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в декабре 2024 года из Тюмени запустили автобусы до города Советский (ХМАО). Автобус ходит ежедневно с заездом в Нягань.
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