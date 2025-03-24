Пьяный житель ХМАО расправился с гостем во время застолья

В посёлке Игрим Березовского района ХМАО пьяный мужчина убил знакомого во время застолья. Об этом сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.
«В ночь на 24 марта 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры с находившимся в гостях знакомым 1992 года рождения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в область шеи. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — указано в публикации ведомстве.
По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья. Хозяин дома схватил нож и ударил гостя в шею — тот скончался на месте. Сейчас подозреваемый задержан, проводится расследование. Ему предъявили обвинение в убийстве, по закону за это грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте городской суд отправил в тюрьму местного жителя на 15 лет, признав его виновным в убийстве и покушении на убийство. Преступление было совершено в сентябре 2013.
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