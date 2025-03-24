24 марта 2025

Пьяный житель ХМАО расправился с гостем во время застолья

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО убил гостя, ударив ножом в шею
Житель ХМАО убил гостя, ударив ножом в шею Фото:

В посёлке Игрим Березовского района ХМАО пьяный мужчина убил знакомого во время застолья. Об этом сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.

«В ночь на 24 марта 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры с находившимся в гостях знакомым 1992 года рождения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в область шеи. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — указано в публикации ведомстве.

По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья. Хозяин дома схватил нож и ударил гостя в шею — тот скончался на месте. Сейчас подозреваемый задержан, проводится расследование. Ему предъявили обвинение в убийстве, по закону за это грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте городской суд отправил в тюрьму местного жителя на 15 лет, признав его виновным в убийстве и покушении на убийство. Преступление было совершено в сентябре 2013.

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В посёлке Игрим Березовского района ХМАО пьяный мужчина убил знакомого во время застолья. Об этом сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте. «В ночь на 24 марта 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры с находившимся в гостях знакомым 1992 года рождения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в область шеи. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — указано в публикации ведомстве. По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья. Хозяин дома схватил нож и ударил гостя в шею — тот скончался на месте. Сейчас подозреваемый задержан, проводится расследование. Ему предъявили обвинение в убийстве, по закону за это грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте городской суд отправил в тюрьму местного жителя на 15 лет, признав его виновным в убийстве и покушении на убийство. Преступление было совершено в сентябре 2013.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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