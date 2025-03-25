В ХМАО ограничили движение большегрузов по зимникам из-за резкого потепления

Из-за резкого потепления в Ханты-Мансийском автономном округе ограничили движение тяжёлого транспорта по зимним автомобильным дорогам Березовского и Октябрьского районов. Об этом сообщило Управление автомобильных дорог Югры, в telegram-канале.
«С 8 утра 26 марта вводятся ограничения грузоподъемности до 3,5 тонн на ряде зимников. Это необходимо, чтобы сохранить проезжую часть до наступления устойчивых морозов», — пояснили в ведомстве.
Под ограничения попали зимники п. Сергино — пгт. Андра, пгт. Приобье — с. Перегребное, д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное, а также пгт. Игрим — п. Светлый. На этих зимниках установлены посты регулирования дорожного движения. Причиной введения ограничений стало резкое повышение температуры до 10 градусов тепла. Проезд большегрузов будет запрещен до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО временно закрыли зимник Белоярский — Полноват. Ограничения ввели из-за непогоды.
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