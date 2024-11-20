Челябинские семьи стали массово покупать квартиры в новостройках по ипотеке

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У челябинцев переключился спрос на семейную ипотеку на новостройки под 6% годовых
У челябинцев переключился спрос на семейную ипотеку на новостройки под 6% годовых Фото:

Челябинцы стали массово покупать квартиры в новостройках по семейной ипотеке. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В настоящее время спрос у челябинцев переключился на новостройки по семейной ипотеке. Активно выводим клиентов после распределения лимитов по семейной ипотеке под 6% годовых», — сообщила Шатрукова.

При этом президент гильдии риелторов отметила, что в Челябинске снизился спрос на вторичное жилье. Покупатели дольше думают и позже выходят на сделки при покупке подобного жилья. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке на данный момент составляет 27% годовых. 

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Челябинцы стали массово покупать квартиры в новостройках по семейной ипотеке. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В настоящее время спрос у челябинцев переключился на новостройки по семейной ипотеке. Активно выводим клиентов после распределения лимитов по семейной ипотеке под 6% годовых», — сообщила Шатрукова. При этом президент гильдии риелторов отметила, что в Челябинске снизился спрос на вторичное жилье. Покупатели дольше думают и позже выходят на сделки при покупке подобного жилья. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке на данный момент составляет 27% годовых. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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