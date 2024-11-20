Челябинские семьи стали массово покупать квартиры в новостройках по ипотеке

Челябинцы стали массово покупать квартиры в новостройках по семейной ипотеке. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В настоящее время спрос у челябинцев переключился на новостройки по семейной ипотеке. Активно выводим клиентов после распределения лимитов по семейной ипотеке под 6% годовых», — сообщила Шатрукова.
При этом президент гильдии риелторов отметила, что в Челябинске снизился спрос на вторичное жилье. Покупатели дольше думают и позже выходят на сделки при покупке подобного жилья. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке на данный момент составляет 27% годовых.
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