На экс-главу Петрозаводска, ушедшего на СВО, возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Любарский покинул пост в июне 2023 в связи с желанием участвовать в СВО.
«На бывшего главу Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено уголовное дело <...> Любарский покинул свой пост в июне 2023 года. Тогда он сообщил, что сделал это, чтобы отправиться на СВО», — сообщили в telegram-канале Baza. По их данным, в доме экс-главы проводятся обыски. Дело возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ о получении взятки.
Владимир Любарский ушел с поста мэра в июне 2023 года, заявив о своем уходе в связи с желанием участвовать в СВО. После получения ранения он вернулся в Петрозаводск.
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