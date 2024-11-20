На экс-главу Петрозаводска, ушедшего на СВО, возбуждено уголовное дело

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После возвращения с фронта СВО экс-главе Петрозаводска Владимиру Любарскому предъявили обвинение в получении взятки
После возвращения с фронта СВО экс-главе Петрозаводска Владимиру Любарскому предъявили обвинение в получении взятки Фото:

В отношении бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Любарский покинул пост в июне 2023 в связи с желанием участвовать в СВО.

«На бывшего главу Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено уголовное дело <...> Любарский покинул свой пост в июне 2023 года. Тогда он сообщил, что сделал это, чтобы отправиться на СВО», — сообщили в telegram-канале Baza. По их данным, в доме экс-главы проводятся обыски. Дело возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ о получении взятки.

Владимир Любарский ушел с поста мэра в июне 2023 года, заявив о своем уходе в связи с желанием участвовать в СВО. После получения ранения он вернулся в Петрозаводск.

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В отношении бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Любарский покинул пост в июне 2023 в связи с желанием участвовать в СВО. «На бывшего главу Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено уголовное дело <...> Любарский покинул свой пост в июне 2023 года. Тогда он сообщил, что сделал это, чтобы отправиться на СВО», — сообщили в telegram-канале Baza. По их данным, в доме экс-главы проводятся обыски. Дело возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ о получении взятки. Владимир Любарский ушел с поста мэра в июне 2023 года, заявив о своем уходе в связи с желанием участвовать в СВО. После получения ранения он вернулся в Петрозаводск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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