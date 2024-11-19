Уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Челябинска, обвиняемой в организации притона под видом спа-салона в доме по Университетской Набережной, было направлено в Калининский районный суд города. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Окончено расследование уголовного дела по части первой статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Обвиняется 29-летняя ранее не судимая местная жительница», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд Челябинска.
Притон под видом спа-салона был организован в нежилом помещении по Университетской Набережной в Челябинске. Помещение находилось в аренде. В спа-салон работали более десяти девушек, которые за деньги оказывали интимные услуги клиентам. «Основную часть дохода обвиняемая оставляла себе, остальные деньги выплачивала сотрудницам», — добавили в пресс-службе челябинской полиции.
Спа-салон рекламировал свои услуги через интернет. На сайте были размещены контактные данные и прайс.
На спа-салон и его клиентов пожаловались жители многоэтажки по Университетской Набережной в Челябинске. По их словам, из помещения доносились стоны, в вентиляцию чувствовался запах марихуаны, а в теплое время года сотрудницы выходили покурить в одних трусах.
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