Пермские врач и промышленник номинированы на звание почетных граждан региона

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Решение о присвоении почетного звания будет принято депутатами заксобрания в ноябре
Решение о присвоении почетного звания будет принято депутатами заксобрания в ноябре Фото:

На звание «Почетный гражданин Пермского края» номинированы главврач краевого онкодиспансера Зинаида Акишина и гендиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого заксобрания.

«Зинаида Акишина номинирована за заслуги в развитии здравоохранения, а Владимир Ломаев за заслуги в развитии paкeтнo-кocмичecкoй промышленности Пермского края. Их кандидатуры внес губернатор региона Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении заксобрания.

Вопрос о присвоении почетного звания Акишиной и Ломаеву будет рассмотрен на пленарном заседании в ноябре. Ранее звание почетного гражданина было присвоено депутату гордумы Перми Владимиру Плотникову.

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На звание «Почетный гражданин Пермского края» номинированы главврач краевого онкодиспансера Зинаида Акишина и гендиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого заксобрания. «Зинаида Акишина номинирована за заслуги в развитии здравоохранения, а Владимир Ломаев за заслуги в развитии paкeтнo-кocмичecкoй промышленности Пермского края. Их кандидатуры внес губернатор региона Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении заксобрания. Вопрос о присвоении почетного звания Акишиной и Ломаеву будет рассмотрен на пленарном заседании в ноябре. Ранее звание почетного гражданина было присвоено депутату гордумы Перми Владимиру Плотникову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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