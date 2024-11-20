Пермские врач и промышленник номинированы на звание почетных граждан региона

На звание «Почетный гражданин Пермского края» номинированы главврач краевого онкодиспансера Зинаида Акишина и гендиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого заксобрания.
«Зинаида Акишина номинирована за заслуги в развитии здравоохранения, а Владимир Ломаев за заслуги в развитии paкeтнo-кocмичecкoй промышленности Пермского края. Их кандидатуры внес губернатор региона Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении заксобрания.
Вопрос о присвоении почетного звания Акишиной и Ломаеву будет рассмотрен на пленарном заседании в ноябре. Ранее звание почетного гражданина было присвоено депутату гордумы Перми Владимиру Плотникову.
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