Беларусь ввела режим КТО на территории Гродно и области

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В Беларуси проведут учения, в рамках которого вводят режим КТО
В Беларуси проведут учения, в рамках которого вводят режим КТО Фото:

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в городе Гродно и Гродненской области. Это мероприятие проводится в рамках командно-штабных учений, организованных Министерством внутренних дел страны. Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта со ссылкой на представителей КГБ.

«В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района», — сообщили в КГБ Белоруссии. Сообщение белорусского ведомства передает Белта. 

В ходе учений будет задействована военная и другая специальная техника. Также предусмотрены усиленный контроль и ограничения дорожного движения в районах, где проводятся проверочные мероприятия. 

Накануне сообщалось, что Запад и оппозиция республики Беларусь готовятся привлечь вооруженные силы для захвата страны. Об этом сообщал телеканал ОНТ. В Госдуме отреагировали на эти слухи и предположили, что западные страны готовят новый антироссийский опорный пункт. 

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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в городе Гродно и Гродненской области. Это мероприятие проводится в рамках командно-штабных учений, организованных Министерством внутренних дел страны. Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта со ссылкой на представителей КГБ. «В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района», — сообщили в КГБ Белоруссии. Сообщение белорусского ведомства передает Белта.  В ходе учений будет задействована военная и другая специальная техника. Также предусмотрены усиленный контроль и ограничения дорожного движения в районах, где проводятся проверочные мероприятия.  Накануне сообщалось, что Запад и оппозиция республики Беларусь готовятся привлечь вооруженные силы для захвата страны. Об этом сообщал телеканал ОНТ. В Госдуме отреагировали на эти слухи и предположили, что западные страны готовят новый антироссийский опорный пункт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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