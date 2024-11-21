Беларусь ввела режим КТО на территории Гродно и области

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в городе Гродно и Гродненской области. Это мероприятие проводится в рамках командно-штабных учений, организованных Министерством внутренних дел страны. Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта со ссылкой на представителей КГБ.
«В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района», — сообщили в КГБ Белоруссии. Сообщение белорусского ведомства передает Белта.
В ходе учений будет задействована военная и другая специальная техника. Также предусмотрены усиленный контроль и ограничения дорожного движения в районах, где проводятся проверочные мероприятия.
Накануне сообщалось, что Запад и оппозиция республики Беларусь готовятся привлечь вооруженные силы для захвата страны. Об этом сообщал телеканал ОНТ. В Госдуме отреагировали на эти слухи и предположили, что западные страны готовят новый антироссийский опорный пункт.
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