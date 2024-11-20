Запад стремится создать второй фронт в Белоруссии, что является частью стратегии по формированию нового антироссийского опорного пункта, однако такие попытки обречены на провал. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на результаты исследования, проведенного белорусскими журналистами.
«Исследование открывает планы Запада организовать государственный переворот и создать опорный пункт против России на территории Белоруссии. Однако мы уверены, что эти действия не увенчаются успехом. У Москвы и Минска есть достаточно средств для адекватного ответа», — сообщил он агентству РИА Новости.
Слуцкий также напомнил о недавних изменениях в ядерной доктрине России, согласно которым Россия имеет право использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии, как страны-участницы Союзного государства. «Я бы не рекомендовал Западу играть с огнем», — подчеркнул он, указывая на серьезность возможных последствий для агрессивных действий со стороны Запада.
Бывший заместитель руководителя следственного департамента КГБ Константин Бычек сообщил, что в Белоруссии располагают информацией о тренировках террористов за границей, целью которых является осуществление вооруженного вторжения на территорию страны, передает RT. По его словам, Минск готов к этим вызовам.
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