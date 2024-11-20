В ХМАО загорелся бокс с автомобилями

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе (ХМАО) загорелось производственное помещение с автомобилями внутри . На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.
«Сообщение поступило в 12:20. Через шесть минут приехали подразделения, на момент прибытия внутри стояла техника, три единицы грузовых автомобиля и два прицепа. Из здания до прибытия самостоятельно эвакуировались 11 человек. На 13:20 было ликвидировано открытие горения», — сообщили в МЧС.
Пострадавших от пожара нет, техника также была вовремя эвакуирована. В настоящий момент спасатели продолжают тушить огонь. Дознавателю ведомства предстоит установить степень ущерба и выяснить причины возгорания.
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