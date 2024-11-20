20 ноября 2024

В ХМАО загорелся бокс с автомобилями

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные локализовали открытое горение на производственном помещении
Пожарные локализовали открытое горение на производственном помещении Фото:

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе (ХМАО) загорелось производственное помещение с автомобилями внутри . На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.

«Сообщение поступило в 12:20. Через шесть минут приехали подразделения, на момент прибытия внутри стояла техника, три единицы грузовых автомобиля и два прицепа. Из здания до прибытия самостоятельно эвакуировались 11 человек. На 13:20 было ликвидировано открытие горения», — сообщили в МЧС.

Пострадавших от пожара нет, техника также была вовремя эвакуирована. В настоящий момент спасатели продолжают тушить огонь. Дознавателю ведомства предстоит установить степень ущерба и выяснить причины возгорания.

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В Сургуте на Нефтеюганском шоссе (ХМАО) загорелось производственное помещение с автомобилями внутри . На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС. «Сообщение поступило в 12:20. Через шесть минут приехали подразделения, на момент прибытия внутри стояла техника, три единицы грузовых автомобиля и два прицепа. Из здания до прибытия самостоятельно эвакуировались 11 человек. На 13:20 было ликвидировано открытие горения», — сообщили в МЧС. Пострадавших от пожара нет, техника также была вовремя эвакуирована. В настоящий момент спасатели продолжают тушить огонь. Дознавателю ведомства предстоит установить степень ущерба и выяснить причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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