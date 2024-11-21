В РЖД рассказали о планах по обновлению станции Пермь-1

На станции Пермь-1 построят высокую посадочную платформу
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Работы на станции Пермь-1 завершат в 2026 году
Работы на станции Пермь-1 завершат в 2026 году Фото:

В 2025 году на станции Пермь-1 начнется строительство второй в городе высокой посадочной платформы и крытого надземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Сейчас завершены основные земляные работы, проложена новая система каналов для подземных коммуникаций, проведен демонтаж низкой платформы и одного из двух путей. Строительство платформы начнется в 2025 году. Работы проводятся без остановки движения поездов», — рассказали в СвЖД.

На станции планируется также обустройство досмотрового павильона и крытого надземного перехода, установка новых систем освещения, замена железнодорожного пути и благоустройство территории. Работы завершатся в 2026 году.

Ранее URA.RU рассказывало, что на набережной Камы началось строительство остановочного пункта Попова. Новая железнодорожная станция будет расположена у сада имени Н. В . Гоголя. 

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В 2025 году на станции Пермь-1 начнется строительство второй в городе высокой посадочной платформы и крытого надземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Сейчас завершены основные земляные работы, проложена новая система каналов для подземных коммуникаций, проведен демонтаж низкой платформы и одного из двух путей. Строительство платформы начнется в 2025 году. Работы проводятся без остановки движения поездов», — рассказали в СвЖД. На станции планируется также обустройство досмотрового павильона и крытого надземного перехода, установка новых систем освещения, замена железнодорожного пути и благоустройство территории. Работы завершатся в 2026 году. Ранее URA.RU рассказывало, что на набережной Камы началось строительство остановочного пункта Попова. Новая железнодорожная станция будет расположена у сада имени Н. В . Гоголя. 
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