В РЖД рассказали о планах по обновлению станции Пермь-1

В 2025 году на станции Пермь-1 начнется строительство второй в городе высокой посадочной платформы и крытого надземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«Сейчас завершены основные земляные работы, проложена новая система каналов для подземных коммуникаций, проведен демонтаж низкой платформы и одного из двух путей. Строительство платформы начнется в 2025 году. Работы проводятся без остановки движения поездов», — рассказали в СвЖД.
На станции планируется также обустройство досмотрового павильона и крытого надземного перехода, установка новых систем освещения, замена железнодорожного пути и благоустройство территории. Работы завершатся в 2026 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что на набережной Камы началось строительство остановочного пункта Попова. Новая железнодорожная станция будет расположена у сада имени Н. В . Гоголя.
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