Жителей Пермского края предупредили о сильном гололеде

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В некоторых районах Пермского края прогнозируется гололед
В некоторых районах Пермского края прогнозируется гололед Фото:

В Пермском крае местами ожидается гололед 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС, 22 ноября в некоторых районах Прикамья прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Ночью и утром на дорогах гололедица. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, транспортные заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в краевом МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае до 24 ноября температура воздуха будет выше нормы. Об этом сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

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В Пермском крае местами ожидается гололед 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. «По данным Пермского ЦГМС, 22 ноября в некоторых районах Прикамья прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Ночью и утром на дорогах гололедица. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, транспортные заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в краевом МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае до 24 ноября температура воздуха будет выше нормы. Об этом сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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