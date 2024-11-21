Жителей Пермского края предупредили о сильном гололеде

В некоторых районах Пермского края прогнозируется гололед
В Пермском крае местами ожидается гололед 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
«По данным Пермского ЦГМС, 22 ноября в некоторых районах Прикамья прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Ночью и утром на дорогах гололедица. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, транспортные заторы и увеличение количества ДТП», — сообщили в краевом МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае до 24 ноября температура воздуха будет выше нормы. Об этом сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
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