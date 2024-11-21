Житель Чайковского (Пермский край) пропал на трассе у деревни Сосново. Его можно опознать по отсутствию мизинца на правой руке, сообщили добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск».
«Пропал Радик Шарипов 1975 года рождения. Ушел из дома в Чайковском 19 ноября. Последний раз его видели на трассе около деревни Сосново. Местонахождение до сих пор неизвестно. Особые приметы: нет мизинца на правой руке», — указано в telegam-канале поисковиков.
Рост пропавшего: 170-175 сантиметров. Он худощавого телосложения с короткими седыми волосами. Был одет в черные шапку, куртку и спортивные штаны. На ногах — кроссовки цвета хаки. При себе у мужчины была сумка через плечо.
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