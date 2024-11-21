21 ноября 2024

В Прикамье рядом с трассой пропал мужчина без мизинца на руке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину последний раз видели возле трассы
Мужчину последний раз видели возле трассы Фото:

Житель Чайковского (Пермский край) пропал на трассе у деревни Сосново. Его можно опознать по отсутствию мизинца на правой руке, сообщили добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск».

«Пропал Радик Шарипов 1975 года рождения. Ушел из дома в Чайковском 19 ноября. Последний раз его видели на трассе около деревни Сосново. Местонахождение до сих пор неизвестно. Особые приметы: нет мизинца на правой руке», — указано в telegam-канале поисковиков.

Рост пропавшего: 170-175 сантиметров. Он худощавого телосложения с короткими седыми волосами. Был одет в черные шапку, куртку и спортивные штаны. На ногах — кроссовки цвета хаки. При себе у мужчины была сумка через плечо.

Никто не знает, где сейчас находится пропавший
Никто не знает, где сейчас находится пропавший
Фото:

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Житель Чайковского (Пермский край) пропал на трассе у деревни Сосново. Его можно опознать по отсутствию мизинца на правой руке, сообщили добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск». «Пропал Радик Шарипов 1975 года рождения. Ушел из дома в Чайковском 19 ноября. Последний раз его видели на трассе около деревни Сосново. Местонахождение до сих пор неизвестно. Особые приметы: нет мизинца на правой руке», — указано в telegam-канале поисковиков. Рост пропавшего: 170-175 сантиметров. Он худощавого телосложения с короткими седыми волосами. Был одет в черные шапку, куртку и спортивные штаны. На ногах — кроссовки цвета хаки. При себе у мужчины была сумка через плечо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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