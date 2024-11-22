Лукашенко предоставил убежище преследуемому в Польше Шмидту

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предоставил политическое убежище Томашу Шмидту, который подвергся преследованиям в Польше. Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Лукашенко предоставил убежище Томашу Шмидту», — говорится на официальном сайте президента Белоруссии. Преследования, с которыми сталкивался Шмидт в Польше, были связаны с политической деятельностью.
Томаш Шмидт — польский судья, работавший в Административном воеводском суде Варшавы с 2012 по 2024 год. Он стал известен как соорганизатор «хейтерского скандала», в котором дискредитировались судьи, выступавшие против правительственной политики. В мае 2024 года, находясь в отпуске, Шмидт бежал в Белоруссию и запросил политическое убежище, протестуя против польской политики и угроз в свой адрес.
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