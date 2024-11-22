Губернатор ХМАО сохранит элитную школу политиков и запустит программу обучения ветеранов СВО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен сохранить элитную школу политиков. Проект «Лидеры изменений Югры» в 2025 году примет пятый поток чиновников, депутатов и общественников. Кроме «Лидеров», в регионе запустят локализацию проекта «Время героев» — она пройдет отдельным треком для участников СВО. Информация опубликована в официальном telegram-канале югорских властей.
«Мы отрабатываем проект совместно с нашими коллегами из региональных вузов, РАНХиГС, с фондом „Защитники Отечества“ и образовательным сектором под запрос самих участников и ветеранов спецоперации. Это будет отдельное направление. Уверен, в следующем году мы сможем не просто анонсировать, но и запустить данный образовательный трек», — уточнил губернатор.
Выпускники четвертого потока программы 22 ноября успешно защитили свои проекты в присутствии губернатора. «Это одна из лучших практик, которая тиражируется и в другие регионы», — отметил Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что студенты четвертого потока ЛИЮ должны защищать свои итоговые проекты перед главой региона. Финальный модуль программы завершился 22 ноября в Ханты-Мансийске.
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