Студенты элитной школы политиков «Лидеры изменения Югры 4.0» будут защищать свои итоговые работы перед губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. Источник в политическом истеблишменте региона сообщил URA.RU, что от качества подготовки экзаменуемых политэлит будет зависеть судьба самого проекта.
«В конце ноября в Ханты-Мансийске пройдет финальный модуль четвертого курса ЛИЮ. После обучения студентам предстоит защита итоговых проектов, на которой будет присутствовать губернатор. Отзывы о югорских „Лидерах“ противоречивые — с одной стороны, ряд выпускников действительно получили возможность кадрового роста и новые должности. С другой — было много критики об эффективности использования бюджетных средств (а это более 20 миллионов рублей) на коуч-сессии в походах и зарубежные поездки элитариев. Так что от уровня всего потока будет зависеть, сохранится ли проект и в каком формате», — считает инсайдер.
Перед защитой проекта, по словам собеседника агентства, участникам четвертого потока ЛИЮ предстоит пройти завершающий этап обучения. «„Лидеры“ при помощи искусственного интеллекта будут тренироваться управлять цифровым городом. Планируется также проведение лекции ученого из МФТИ. Все это пройдет в Ханты-Мансийске с 19 по 22 ноября», — отмечает источник.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU публиковало список студентов четвертого потока программы «Лидеры изменений Югры». В него вошло 37 представителей окружного политбомонда, среди которых депутаты и чиновники регионального и муниципальных уровней.
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