В селе ХМАО началось создание локаций к Новому году

В селе Зайцева Речка Нижневартовского района (ХМАО) к 25 ноября запланирован монтаж новогодних светящихся фигур, а 15 праздничных консолей уже горят на опорах уличного освещения. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«В сельском поселении Зайцева Речка монтаж новогодних светящихся фигур запланирован 25 ноября. На опорах уличного освещения развешены и подключены 15 новогодних консолей», — сообщила мэрия района в telegram-канале.
В этом году в селе будет установлена новая праздничная ель высотой шесть метров. Украшения для нее уже закуплены. На перекрестке улиц Почтовая и Центральная будет залита горка, также для жителей будет работать ледовый каток. К украшению села подключились и учащиеся местной школы. Накануне они слепили символ наступающего года — Мудрую Змею.
Подготовка идет и в других поселениях района. Так в Излучинске к Новому году откроют городок в стиле русских сказок, а на переулке строителей появится большая деревянная горка высотой ската в восемь метров. В деревне Вата на центральной улице елка будет украшена игрушками, которые создадут школьники в рамках конкурса, еще одну ель — искусственную, установят на стадионе.
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