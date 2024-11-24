Свердловчан предупредили об опасности на трассах

Дорожники предупредили о гололеде свердловских водителей
На трассах M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург 25 ноября дороги покроются слоем льда. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! 25 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении. Как ранее писало URA.RU, гололед появился на трассах еще 24 ноября, когда ударили заморозки.
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