Свердловчан предупредили об опасности на трассах

На трассах в Свердловской области 25 ноября будет гололедица
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожники предупредили о гололеде свердловских водителей
Дорожники предупредили о гололеде свердловских водителей Фото:

На трассах M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург 25 ноября дороги покроются слоем льда. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! 25 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении. Как ранее писало URA.RU, гололед появился на трассах еще 24 ноября, когда ударили заморозки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассах M-5 подъезд к Екатеринбургу и P-242 Пермь — Екатеринбург 25 ноября дороги покроются слоем льда. Предупреждение появилось в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! 25 ноября местами в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении. Как ранее писало URA.RU, гололед появился на трассах еще 24 ноября, когда ударили заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...