Маск побил собственный рекорд по богатству

Маск вновь стал богатейшим человеком на планете
© Служба новостей «URA.RU»
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Маск вновь стал богатейшим человеком в истории
Маск вновь стал богатейшим человеком в истории Фото:

Американский предприниматель Илон Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком в истории. Состояние Маска достигло нового исторического максимума в $347,8 млрд, что на $7,4 млрд больше предыдущего рекорда.

«Состояние достигло исторического максимума в $347,8 млрд», — указано в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Предыдущий рекорд в $340,4 млрд был установлен Маском в ноябре 2021 года.

Кроме того, Илон Маск значительно опережает своих ближайших конкурентов в рейтинге богатейших людей. Например, состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon и ближайшего преследователя бизнесмена, составляет $219 млрд.

Ранее сообщалось, что Маск может стать первым человеком в истории, чье состояние достигнет одного триллиона долларов к 2027 году. В отчете указывается, что за последние годы его богатство увеличивалось на 110% ежегодно. В документе также говорится, что до сих пор никто не достиг статуса триллионера, однако существует несколько лиц, которые могут претендовать на этот титул.

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Американский предприниматель Илон Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком в истории. Состояние Маска достигло нового исторического максимума в $347,8 млрд, что на $7,4 млрд больше предыдущего рекорда. «Состояние достигло исторического максимума в $347,8 млрд», — указано в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Предыдущий рекорд в $340,4 млрд был установлен Маском в ноябре 2021 года. Кроме того, Илон Маск значительно опережает своих ближайших конкурентов в рейтинге богатейших людей. Например, состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon и ближайшего преследователя бизнесмена, составляет $219 млрд. Ранее сообщалось, что Маск может стать первым человеком в истории, чье состояние достигнет одного триллиона долларов к 2027 году. В отчете указывается, что за последние годы его богатство увеличивалось на 110% ежегодно. В документе также говорится, что до сих пор никто не достиг статуса триллионера, однако существует несколько лиц, которые могут претендовать на этот титул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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