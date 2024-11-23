Маск побил собственный рекорд по богатству

Американский предприниматель Илон Маск обновил свой рекорд, став богатейшим человеком в истории. Состояние Маска достигло нового исторического максимума в $347,8 млрд, что на $7,4 млрд больше предыдущего рекорда.
«Состояние достигло исторического максимума в $347,8 млрд», — указано в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Предыдущий рекорд в $340,4 млрд был установлен Маском в ноябре 2021 года.
Кроме того, Илон Маск значительно опережает своих ближайших конкурентов в рейтинге богатейших людей. Например, состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon и ближайшего преследователя бизнесмена, составляет $219 млрд.
Ранее сообщалось, что Маск может стать первым человеком в истории, чье состояние достигнет одного триллиона долларов к 2027 году. В отчете указывается, что за последние годы его богатство увеличивалось на 110% ежегодно. В документе также говорится, что до сих пор никто не достиг статуса триллионера, однако существует несколько лиц, которые могут претендовать на этот титул.
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