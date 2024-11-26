В Сургуте запустят сирену на ГРЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Сургутской ГРЭС-2 запустят сирены
На Сургутской ГРЭС-2 запустят сирены Фото:

В Сургуте (ХМАО) 27 ноября включат сирену на Сургутской ГРЭС-2. Мэрия города в telegram-канале сообщила, что на предприятии проверяют систему оповещения о ЧС.

«Завтра в городе с 10:00 до 11:00 Сургутская ГРЭС-2 проведёт проверку готовности локальной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Услышав звуковой сигнал просим сохранять спокойствие», — указано в сообщении властей Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 2 октября проверяли работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) 27 ноября включат сирену на Сургутской ГРЭС-2. Мэрия города в telegram-канале сообщила, что на предприятии проверяют систему оповещения о ЧС. «Завтра в городе с 10:00 до 11:00 Сургутская ГРЭС-2 проведёт проверку готовности локальной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Услышав звуковой сигнал просим сохранять спокойствие», — указано в сообщении властей Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 2 октября проверяли работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...