В Сургуте запустят сирену на ГРЭС

На Сургутской ГРЭС-2 запустят сирены
В Сургуте (ХМАО) 27 ноября включат сирену на Сургутской ГРЭС-2. Мэрия города в telegram-канале сообщила, что на предприятии проверяют систему оповещения о ЧС.
«Завтра в городе с 10:00 до 11:00 Сургутская ГРЭС-2 проведёт проверку готовности локальной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Услышав звуковой сигнал просим сохранять спокойствие», — указано в сообщении властей Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 2 октября проверяли работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
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