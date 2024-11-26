Евгений Куйвашев уделяет Верхней Салде особое внимание, в котором город нуждаетсяФото: департамент информполитики Свердловской области
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первое заседание оргкомитета по подготовке к 250-летию Верхней Салды, где находится крупнейший поставщик титана — корпорация «ВСМПО-Ависма». Он утвердил план мероприятий к юбилею, большая роль в котором отведена развитию коммунального хозяйства, системы здравоохранения, образования и транспорта. Подробности URA.RU сообщили в департамент информполитики региона.
«Предстоящий юбилей мы должны рассматривать как возможность концентрации усилий органов власти, крупного бизнеса, общественных организаций, самих жителей Верхней Салды и для решения существующих проблем, и для поиска новых точек роста», — цитирует Куйвашева пресс-служба.
В городе он был в сентябре — проводил выездное заседание правительства и лично возглавил оргкомитет. Тогда же он раздал первые поручения по подготовке к юбилею. Ряд из них касался улучшения социально-экономического положения — строительство и реконструкция фильтровальной станции и очистных сооружений, модернизация объектов системы теплоснабжения, капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Сегодня Куйвашеву отчитались, что сделали в рамках этих поручений.
В заседании оргкомитета также приняли участие глава Верхней Салды Александр Маслов и гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов. Пойдет юбилей в 2028 году. Город хотят сделать привлекательным для молодежи, чтобы избежать оттока кадров, которые так необходимы местным производствам — отсюда и повышенное внимание первых лиц.
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первое заседание оргкомитета по подготовке к 250-летию Верхней Салды, где находится крупнейший поставщик титана — корпорация «ВСМПО-Ависма». Он утвердил план мероприятий к юбилею, большая роль в котором отведена развитию коммунального хозяйства, системы здравоохранения, образования и транспорта. Подробности URA.RU сообщили в департамент информполитики региона. «Предстоящий юбилей мы должны рассматривать как возможность концентрации усилий органов власти, крупного бизнеса, общественных организаций, самих жителей Верхней Салды и для решения существующих проблем, и для поиска новых точек роста», — цитирует Куйвашева пресс-служба. В городе он был в сентябре — проводил выездное заседание правительства и лично возглавил оргкомитет. Тогда же он раздал первые поручения по подготовке к юбилею. Ряд из них касался улучшения социально-экономического положения — строительство и реконструкция фильтровальной станции и очистных сооружений, модернизация объектов системы теплоснабжения, капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Сегодня Куйвашеву отчитались, что сделали в рамках этих поручений. В заседании оргкомитета также приняли участие глава Верхней Салды Александр Маслов и гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов. Пойдет юбилей в 2028 году. Город хотят сделать привлекательным для молодежи, чтобы избежать оттока кадров, которые так необходимы местным производствам — отсюда и повышенное внимание первых лиц.