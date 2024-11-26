Куйвашев запустил подготовку к юбилею «титановой столицы», которую взял под личный контроль. Фото

Губернатор Куйвашев утвердил программу юбилея Верхней Салды в 2028 году
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Евгений Куйвашев уделяет Верхней Салде особое внимание, в котором город нуждается
Евгений Куйвашев уделяет Верхней Салде особое внимание, в котором город нуждается Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первое заседание оргкомитета по подготовке к 250-летию Верхней Салды, где находится крупнейший поставщик титана — корпорация «ВСМПО-Ависма». Он утвердил план мероприятий к юбилею, большая роль в котором отведена развитию коммунального хозяйства, системы здравоохранения, образования и транспорта. Подробности URA.RU сообщили в департамент информполитики региона.

«Предстоящий юбилей мы должны рассматривать как возможность концентрации усилий органов власти, крупного бизнеса, общественных организаций, самих жителей Верхней Салды и для решения существующих проблем, и для поиска новых точек роста», — цитирует Куйвашева пресс-служба.

В городе он был в сентябре — проводил выездное заседание правительства и лично возглавил оргкомитет. Тогда же он раздал первые поручения по подготовке к юбилею. Ряд из них касался улучшения социально-экономического положения — строительство и реконструкция фильтровальной станции и очистных сооружений, модернизация объектов системы теплоснабжения, капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Сегодня Куйвашеву отчитались, что сделали в рамках этих поручений.

В заседании оргкомитета также приняли участие глава Верхней Салды Александр Маслов и гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов. Пойдет юбилей в 2028 году. Город хотят сделать привлекательным для молодежи, чтобы избежать оттока кадров, которые так необходимы местным производствам — отсюда и повышенное внимание первых лиц.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первое заседание оргкомитета по подготовке к 250-летию Верхней Салды, где находится крупнейший поставщик титана — корпорация «ВСМПО-Ависма». Он утвердил план мероприятий к юбилею, большая роль в котором отведена развитию коммунального хозяйства, системы здравоохранения, образования и транспорта. Подробности URA.RU сообщили в департамент информполитики региона. «Предстоящий юбилей мы должны рассматривать как возможность концентрации усилий органов власти, крупного бизнеса, общественных организаций, самих жителей Верхней Салды и для решения существующих проблем, и для поиска новых точек роста», — цитирует Куйвашева пресс-служба. В городе он был в сентябре — проводил выездное заседание правительства и лично возглавил оргкомитет. Тогда же он раздал первые поручения по подготовке к юбилею. Ряд из них касался улучшения социально-экономического положения — строительство и реконструкция фильтровальной станции и очистных сооружений, модернизация объектов системы теплоснабжения, капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Сегодня Куйвашеву отчитались, что сделали в рамках этих поручений. В заседании оргкомитета также приняли участие глава Верхней Салды Александр Маслов и гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов. Пойдет юбилей в 2028 году. Город хотят сделать привлекательным для молодежи, чтобы избежать оттока кадров, которые так необходимы местным производствам — отсюда и повышенное внимание первых лиц.
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