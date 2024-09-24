Губернатор Куйвашев на четыре года взял под личный контроль «титановую столицу». Фото

Верхняя Салда получит к 2028 году отремонтированные объекты культуры, школу, сад

24 сентября 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев с мэром Александром Масловым, своим полпредом в Горнозаводском округе Евгением Каюмовым и топ-менеджером «ВСМПО» Максимом Сбытовым Фото: Размик Закарян © URA.RU В Верхней Салде (негласно именуется «титановой столицей» из-за градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма») впервые состоялось выездное заседание свердловского правительства. Его итогом стало создание оргкомитета, который займется комплексным развитием города — к юбилею в 2028 году. Возглавил его лично губернатор Евгений Куйвашев. Город хотят сделать привлекательным для молодежи, чтобы избежать оттока кадров, которые так необходимы местным производствам. «Планы [по социально-экономическому развитию города] были в уме, но сейчас это все оформлено с документами, со сметой и будет реализовано в рамках комплексной программы. Губернатор поручил создать оргкомитет, которым сам и будет руководить. У нас находится единственное предприятие в России, которое производит титановую продукцию для высоких отраслей — „ВСМПО-Ависма“. Чтобы сохранить трудовой потенциал города, Салде нужно особое внимание», — поделился с корреспондентом URA.RU по итогам заседания мэр Верхней Салды Александр Маслов. Статья по теме Куйвашев вывез замов и 10 министров к мэру, которого разносил В списке работ, которые запланированы на ближайшие годы — ремонт демидовского квартала, где сохранился целый комплекс зданий середины XIX века, Центральной городской библиотеки, школы №2, детского сада №24, железнодорожного вокзала станции Верхняя Салда, строительство нескольких коммунальных объектов. Все эти работы приурочены к 250-летию города, которое будут праздновать в 2028 году. В Верхней Салде Куйвашеву также провели экскурсию по профессионально-индустриальному кластеру «Перспектива» — профориентационному проекту «ВСМПО-Ависма» для школьников. Здесь губернатор оценил инновационные классы, а также ответил на вопросы учеников. Например, рассказал, что в школе его любимым предметом была литература, и дал советы, как найти любимое дело. Также губернатору показали, как идет строительства парка им. В.В. Тетюхина — основателя титановой корпорации и мецената — по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», проектом также занимается «ВСМПО-Ависма. Генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов обратил внимание главы региона на то, что значительные средства компания инвестирует в социальные проекты. «Мы активно участвуем в жизни Верхней Салды. Образовательные и спортивные учреждения, социальные и культурные объекты чувствуют нашу поддержку. И главное — мы продолжаем искать возможности для улучшения качества жизни горожан», — отметил он. Для свердловских чиновников это второе выездное заседание за этот год. Первое было в мае в Ирбите, к которому у губернатора особое отношение. Итогом той поездки стали многомиллиардные дотации, которые город получит до 2031 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Салде (негласно именуется «титановой столицей» из-за градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма») впервые состоялось выездное заседание свердловского правительства. Его итогом стало создание оргкомитета, который займется комплексным развитием города — к юбилею в 2028 году. Возглавил его лично губернатор Евгений Куйвашев. Город хотят сделать привлекательным для молодежи, чтобы избежать оттока кадров, которые так необходимы местным производствам. «Планы [по социально-экономическому развитию города] были в уме, но сейчас это все оформлено с документами, со сметой и будет реализовано в рамках комплексной программы. Губернатор поручил создать оргкомитет, которым сам и будет руководить. У нас находится единственное предприятие в России, которое производит титановую продукцию для высоких отраслей — „ВСМПО-Ависма“. Чтобы сохранить трудовой потенциал города, Салде нужно особое внимание», — поделился с корреспондентом URA.RU по итогам заседания мэр Верхней Салды Александр Маслов. В списке работ, которые запланированы на ближайшие годы — ремонт демидовского квартала, где сохранился целый комплекс зданий середины XIX века, Центральной городской библиотеки, школы №2, детского сада №24, железнодорожного вокзала станции Верхняя Салда, строительство нескольких коммунальных объектов. Все эти работы приурочены к 250-летию города, которое будут праздновать в 2028 году. В Верхней Салде Куйвашеву также провели экскурсию по профессионально-индустриальному кластеру «Перспектива» — профориентационному проекту «ВСМПО-Ависма» для школьников. Здесь губернатор оценил инновационные классы, а также ответил на вопросы учеников. Например, рассказал, что в школе его любимым предметом была литература, и дал советы, как найти любимое дело. Также губернатору показали, как идет строительства парка им. В.В. Тетюхина — основателя титановой корпорации и мецената — по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», проектом также занимается «ВСМПО-Ависма. Генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов обратил внимание главы региона на то, что значительные средства компания инвестирует в социальные проекты. «Мы активно участвуем в жизни Верхней Салды. Образовательные и спортивные учреждения, социальные и культурные объекты чувствуют нашу поддержку. И главное — мы продолжаем искать возможности для улучшения качества жизни горожан», — отметил он. Для свердловских чиновников это второе выездное заседание за этот год. Первое было в мае в Ирбите, к которому у губернатора особое отношение. Итогом той поездки стали многомиллиардные дотации, которые город получит до 2031 года.