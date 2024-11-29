Ханты-Мансийск вошел в тройку лидеров России по развитию креативных индустрий

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Ряшин рассказал, что победы в конкурсе удалось достичь благодаря совместной работе властей и предпринимателей
Ряшин рассказал, что победы в конкурсе удалось достичь благодаря совместной работе властей и предпринимателей Фото:

Проект «Развитие креативных индустрий, как способ привлечения инвестиций в экономику» от Ханты-Мансийска стал одним из победителей Всероссийского конкурса управленческих инноваций. Он вошел в тройку лидеров в номинации для практик в сфере развития отраслей экономики. Об этом сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин.

«В Москве подвели итоги I Всероссийского конкурса управленческих инноваций… Проект Ханты-Мансийска „Развитие креативных индустрий, как способ привлечения инвестиций в экономику“ стал одним из победителей в номинации для практик в сфере развития отраслей экономики… По итогам прошлого года Югра признана лидером и вошла в ТОП-3 рейтинга территориальных брендов по локальным кодам в креативной экономике», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Всего в конкурсе участвовали 264 проекта от федеральных, региональных и муниципальных властей. По словам мэра Ханты-Мансийска, попасть в тройку лидеров удалось благодаря совместной работе предпринимателей, мэрии и окружной администрации.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил, что «поддержка креативных инициатив и инновационных проектов является важным элементом в стратегии экономического развития, способствуя созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций». Проект окружной столицы помогает продвигать креативную индустрию, по средством предоставления материальной, финансовой и консультационной поддержки. Благодаря этому, в городе увеличилось количество малого и среднего бизнеса, людей занятых в нем и промышленной продукции.

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Проект «Развитие креативных индустрий, как способ привлечения инвестиций в экономику» от Ханты-Мансийска стал одним из победителей Всероссийского конкурса управленческих инноваций. Он вошел в тройку лидеров в номинации для практик в сфере развития отраслей экономики. Об этом сообщил мэр окружной столицы Максим Ряшин. «В Москве подвели итоги I Всероссийского конкурса управленческих инноваций… Проект Ханты-Мансийска „Развитие креативных индустрий, как способ привлечения инвестиций в экономику“ стал одним из победителей в номинации для практик в сфере развития отраслей экономики… По итогам прошлого года Югра признана лидером и вошла в ТОП-3 рейтинга территориальных брендов по локальным кодам в креативной экономике», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Всего в конкурсе участвовали 264 проекта от федеральных, региональных и муниципальных властей. По словам мэра Ханты-Мансийска, попасть в тройку лидеров удалось благодаря совместной работе предпринимателей, мэрии и окружной администрации. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил, что «поддержка креативных инициатив и инновационных проектов является важным элементом в стратегии экономического развития, способствуя созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций». Проект окружной столицы помогает продвигать креативную индустрию, по средством предоставления материальной, финансовой и консультационной поддержки. Благодаря этому, в городе увеличилось количество малого и среднего бизнеса, людей занятых в нем и промышленной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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