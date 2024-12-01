Известный певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) поделился подробностями своего развода с бывшей женой Еленой Мартыновой и заявил, что расставание далось ему тяжело. При этом Дронов признался, что инициатором развода был он.
«Безусловно, это беда, я очень сильно эту тему переживаю. Переживаю, потому что все-таки семь лет, даже больше, с человеком были вместе. Когда это происходит после такого достаточно длительного периода, это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей. Простите, но я слезами могу студию залить сейчас. Такие виражи эмоциональные за два месяца», — рассказал SHAMAN в эфире телеканала «Россия 1».
Артист выразил благодарность своим поклонникам за поддержку в трудные для него времена. Он также тепло высказался о своей бывшей жене, поблагодарив ее за годы, проведенные вместе. По словам Дронова, жизнь с Мартыновой оставила свой отпечаток и просто забыть это время нельзя.
SHAMAN официально развелся с Еленой Мартыновой осенью 2024 года. Свадьба пары состоялась в 2017 году. Супруги предпочитали не делиться подробностями своей личной жизни и редко появлялись вместе на публичных мероприятиях. К основным причинам разрыва отношений стороны отнесли различия во взглядах на жизнь, насыщенные рабочие графики и несовпадение жизненных целей.
Сразу после расставания со Дронова второй женой в российском шоубизнесе пошли слухи о возможном романе SHAMANа с певицей Сои ( настоящее имя — Асият Сайгидовой). По слухам, отношения артистов перешли в романтические после совместного участия в опере. Что известно о новом романе самого патриотичного певца России — в материале URA.RU.
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