Поездки депутатов Госдумы обойдутся свердловчанам в миллионы

На поездки свердловских депутатов Госдумы выделили более 15 миллионов из бюджета
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На поездки каждому депутату выделили по 1,2 миллиона Фото:

Депутатам Госдумы, представляющим Свердловскую область, выделили из бюджета 15,6 миллиона рублей на поездки с водителями по региону и Екатеринбургу. Тендер появился на сайте госзакупок.

«Легковые автомобили с водителями предоставляются исполнителем заказчику для служебных поездок депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в пределах города Екатеринбурга и Свердловской области», — следует из описания. В Госдуме регион представляют 13 депутатов. Таким образом, на каждого рассчитано примерно по 1,2 млн рублей на год аренды.

Согласно требованиям к подрядчику, автомобиль должен быть выпущен не раньше 2022 года с пробегом до 20 тысяч километров. Объем двигателя будет не менее полутора литров, а его мощность не меньше 135 лошадиных сил.

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Депутатам Госдумы, представляющим Свердловскую область, выделили из бюджета 15,6 миллиона рублей на поездки с водителями по региону и Екатеринбургу. Тендер появился на сайте госзакупок. «Легковые автомобили с водителями предоставляются исполнителем заказчику для служебных поездок депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в пределах города Екатеринбурга и Свердловской области», — следует из описания. В Госдуме регион представляют 13 депутатов. Таким образом, на каждого рассчитано примерно по 1,2 млн рублей на год аренды. Согласно требованиям к подрядчику, автомобиль должен быть выпущен не раньше 2022 года с пробегом до 20 тысяч километров. Объем двигателя будет не менее полутора литров, а его мощность не меньше 135 лошадиных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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