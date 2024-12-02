Поездки депутатов Госдумы обойдутся свердловчанам в миллионы

На поездки свердловских депутатов Госдумы выделили более 15 миллионов из бюджета

02 декабря 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

На поездки каждому депутату выделили по 1,2 миллиона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутатам Госдумы, представляющим Свердловскую область, выделили из бюджета 15,6 миллиона рублей на поездки с водителями по региону и Екатеринбургу. Тендер появился на сайте госзакупок. «Легковые автомобили с водителями предоставляются исполнителем заказчику для служебных поездок депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в пределах города Екатеринбурга и Свердловской области», — следует из описания. В Госдуме регион представляют 13 депутатов. Таким образом, на каждого рассчитано примерно по 1,2 млн рублей на год аренды. Согласно требованиям к подрядчику, автомобиль должен быть выпущен не раньше 2022 года с пробегом до 20 тысяч километров. Объем двигателя будет не менее полутора литров, а его мощность не меньше 135 лошадиных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутатам Госдумы, представляющим Свердловскую область, выделили из бюджета 15,6 миллиона рублей на поездки с водителями по региону и Екатеринбургу. Тендер появился на сайте госзакупок. «Легковые автомобили с водителями предоставляются исполнителем заказчику для служебных поездок депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в пределах города Екатеринбурга и Свердловской области», — следует из описания. В Госдуме регион представляют 13 депутатов. Таким образом, на каждого рассчитано примерно по 1,2 млн рублей на год аренды. Согласно требованиям к подрядчику, автомобиль должен быть выпущен не раньше 2022 года с пробегом до 20 тысяч километров. Объем двигателя будет не менее полутора литров, а его мощность не меньше 135 лошадиных сил.