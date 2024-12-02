Пять человек задержаны по подозрению в подготовке теракта в Дагестане

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У пятерых человек в Дагестане нашли детали для производства бомб
У пятерых человек в Дагестане нашли детали для производства бомб Фото:

В Дагестане задержали пять человек, которые подозреваются в подготовке нескольких терактов. У них обнаружили детали для создания самодельных бомб, рассказал источник.

«Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Согласно информации, полученной от представителя Верховного суда Дагестана, всем задержанным была выбрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

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В Дагестане задержали пять человек, которые подозреваются в подготовке нескольких терактов. У них обнаружили детали для создания самодельных бомб, рассказал источник. «Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Согласно информации, полученной от представителя Верховного суда Дагестана, всем задержанным была выбрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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