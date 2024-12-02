В Екатеринбурге отключат телевидение и радио

03 декабря 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Сбои будут на 20 телеканалах (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 5 и 6 декабря отключат телевидение и радио. Кратковременные сбои будут на 20 каналах с 07:00 до 15:00. Это следует из информации, опубликованной на сайте цифрового эфирного телевидения. Вещание отключат на Российской телевизионной радиовещательной сети №1 и №2. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ. Отключения необходимы для профилактических и других плановых работ. «Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий», — следует из сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 5 и 6 декабря отключат телевидение и радио. Кратковременные сбои будут на 20 каналах с 07:00 до 15:00. Это следует из информации, опубликованной на сайте цифрового эфирного телевидения. Вещание отключат на Российской телевизионной радиовещательной сети №1 и №2. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ. Отключения необходимы для профилактических и других плановых работ. «Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий», — следует из сообщения.