В Екатеринбурге отключат телевидение и радио

В Екатеринбурге 5 и 6 декабря отключат телевидение и радио. Кратковременные сбои будут на 20 каналах с 07:00 до 15:00. Это следует из информации, опубликованной на сайте цифрового эфирного телевидения.
Вещание отключат на Российской телевизионной радиовещательной сети №1 и №2. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
Отключения необходимы для профилактических и других плановых работ. «Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий», — следует из сообщения.
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