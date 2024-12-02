Автомобиль премиум-класса Audi Q5 забрали судебные приставы у предпринимателя из Верхнего Уфалея Челябинской области за долг в 85 тысяч рублей. Об этом 3 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).
«В городе Верхнем Уфалее в рамках взыскания налоговой задолженности судебные приставы арестовали принадлежащий должнику кроссовер премиум-класса Audi Q5. Исполнительное производство было возбуждено в отношении 38-летнего местного предпринимателя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Предприниматель задолжал налоговым органам 84,5 тысячи рублей. Суд обязал его выплатить долг, но мужчина не стал. Ему закрыли выезд из страны, арестовали счета и назначили исполнительный сбор в размере 5900 рублей, но и это не побудило мужчину закрыть долги.
Судебным приставом-исполнителем было установлено, что у предпринимателя есть премиальная машина Audi Q5. Машину арестовали, должника предупредили о процедуре оценки и продажи автомобиля в ближайшее время.
Только после этого предприниматель перечислил необходимую сумму на депозит судебным приставам. Арест машины и все введенные ранее ограничения отменили, добавили в ведомстве.
В Магнитогорске ранее автомобили любителей пьяной езды изъяли и отправили на фронт. В списке четыре автомобиля: Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Golf. Каждый из водителей, у которого забрала авто, не первый раз попался пьяным за рулем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Предприниматель-должник едва не остался без премиальной машины
Фото предоставлено пресс-службой ГУ ФССП по Челябинской области
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Автомобиль премиум-класса Audi Q5 забрали судебные приставы у предпринимателя из Верхнего Уфалея Челябинской области за долг в 85 тысяч рублей. Об этом 3 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП). «В городе Верхнем Уфалее в рамках взыскания налоговой задолженности судебные приставы арестовали принадлежащий должнику кроссовер премиум-класса Audi Q5. Исполнительное производство было возбуждено в отношении 38-летнего местного предпринимателя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Предприниматель задолжал налоговым органам 84,5 тысячи рублей. Суд обязал его выплатить долг, но мужчина не стал. Ему закрыли выезд из страны, арестовали счета и назначили исполнительный сбор в размере 5900 рублей, но и это не побудило мужчину закрыть долги. Судебным приставом-исполнителем было установлено, что у предпринимателя есть премиальная машина Audi Q5. Машину арестовали, должника предупредили о процедуре оценки и продажи автомобиля в ближайшее время. Только после этого предприниматель перечислил необходимую сумму на депозит судебным приставам. Арест машины и все введенные ранее ограничения отменили, добавили в ведомстве. В Магнитогорске ранее автомобили любителей пьяной езды изъяли и отправили на фронт. В списке четыре автомобиля: Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Golf. Каждый из водителей, у которого забрала авто, не первый раз попался пьяным за рулем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.