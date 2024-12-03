Челябинцы в разгар рабочего дня массово отправились на распродажи

© Служба новостей «URA.RU»
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В распродажах приняли участие розничные и интернет-магазины
В распродажах приняли участие розничные и интернет-магазины Фото:

Жители Челябинской области в период распродаж «черной пятницы» вели закупки  в разгар рабочего дня. Как выяснили аналитики компании «МегаФон», пик продаж пришелся с утра до полудня.

«Распродажам „Черной пятницы“ челябинцы уделяли максимум внимания в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10 часов, а пик покупательской активности приходился на период с 11 часов утра до полудня», — рассказали URA.RU в компании.

В исследовании также отмечено, что в пятницу, 24 ноября, на данный период времени пришлось 24% всех заказов за время акции. Вторник и среда также стали популярными днями для шопинга, на которые пришлось 16% и 18% покупок соответственно.

На ресурсах мобильного оператора среди самых популярных товаров оказались смартфоны, наушники и аксессуары для защиты гаджетов. Бренды Realme, Xiaomi и Apple стали лидерами по числу покупок. Кроме этого, челябинцы делали заказы на смарт-часы, которые во время распродаж продавались в шесть раз лучше, чем во время акции «11.11».

Директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ Юнер Капкаев подчеркнул URA.RU, что «Черная пятница» является триггером, отвечающим на вопрос покупателя о том, когда следует приобретать товар.

— Основной задачей продавцов в данный период является сформировать ощущение ценности, а не создавать ее заново. В результате маркетинговый инструмент помогает покупателям принять решение о покупке, — пояснил Капкаев.

Отвечая на вопрос, следует ли доверять снижению цен ходе акции, о котором сообщают продавцы, эксперт ответил, что стоимость является справедливой, если покупатель готов по ней приобретать. При этом клиенты, которые давно решили покупать товар, могут объективно оценить, предлагается ли он в ходе распродажи по сниженной цене или нет.

«Черная пятница» проводилась в розничных и интернет-магазинах Челябинска. Она прошла в последнюю неделю ноября.

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Жители Челябинской области в период распродаж «черной пятницы» вели закупки  в разгар рабочего дня. Как выяснили аналитики компании «МегаФон», пик продаж пришелся с утра до полудня. «Распродажам „Черной пятницы“ челябинцы уделяли максимум внимания в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10 часов, а пик покупательской активности приходился на период с 11 часов утра до полудня», — рассказали URA.RU в компании. В исследовании также отмечено, что в пятницу, 24 ноября, на данный период времени пришлось 24% всех заказов за время акции. Вторник и среда также стали популярными днями для шопинга, на которые пришлось 16% и 18% покупок соответственно. На ресурсах мобильного оператора среди самых популярных товаров оказались смартфоны, наушники и аксессуары для защиты гаджетов. Бренды Realme, Xiaomi и Apple стали лидерами по числу покупок. Кроме этого, челябинцы делали заказы на смарт-часы, которые во время распродаж продавались в шесть раз лучше, чем во время акции «11.11». Директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ Юнер Капкаев подчеркнул URA.RU, что «Черная пятница» является триггером, отвечающим на вопрос покупателя о том, когда следует приобретать товар. — Основной задачей продавцов в данный период является сформировать ощущение ценности, а не создавать ее заново. В результате маркетинговый инструмент помогает покупателям принять решение о покупке, — пояснил Капкаев. Отвечая на вопрос, следует ли доверять снижению цен ходе акции, о котором сообщают продавцы, эксперт ответил, что стоимость является справедливой, если покупатель готов по ней приобретать. При этом клиенты, которые давно решили покупать товар, могут объективно оценить, предлагается ли он в ходе распродажи по сниженной цене или нет. «Черная пятница» проводилась в розничных и интернет-магазинах Челябинска. Она прошла в последнюю неделю ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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