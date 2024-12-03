Мантуров раскрыл, кто придумал название для «Орешника»

Мантуров: название для «Орешника» придумали специально обученные люди

03 декабря 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Специально обученные люди стоят за названием для «Орешника», заявил Мантуров Фото: Роман Наумов © URA.RU Название для новейшей российской ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди. Об этом заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров. «Специально обученные люди», — с улыбкой ответил Мантуров, когда журналист спросил его об авторе названия ракеты. Заявление передает telegram-канал Shot. Россия произвела удар «Орешником» по Украине 21 ноября. Это был ответ на разрешение США бить ракетами ATACMS по России. После президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором подробнее рассказал об «Орешнике». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Название для новейшей российской ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди. Об этом заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров. «Специально обученные люди», — с улыбкой ответил Мантуров, когда журналист спросил его об авторе названия ракеты. Заявление передает telegram-канал Shot. Россия произвела удар «Орешником» по Украине 21 ноября. Это был ответ на разрешение США бить ракетами ATACMS по России. После президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором подробнее рассказал об «Орешнике».