Мантуров раскрыл, кто придумал название для «Орешника»

Название для новейшей российской ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди. Об этом заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров.
«Специально обученные люди», — с улыбкой ответил Мантуров, когда журналист спросил его об авторе названия ракеты. Заявление передает telegram-канал Shot.
Россия произвела удар «Орешником» по Украине 21 ноября. Это был ответ на разрешение США бить ракетами ATACMS по России. После президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором подробнее рассказал об «Орешнике».
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