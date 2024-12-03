Мантуров раскрыл, кто придумал название для «Орешника»

Мантуров: название для «Орешника» придумали специально обученные люди
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Панельная сессия Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2024) с участием Дениса Мантурова, Петра Фрадкова, Виталия Хоценко, Юрия Слюсаря, Катерины Тихоновой и Владимира Соловьёва. День второй., мантуров денис
Специально обученные люди стоят за названием для «Орешника», заявил Мантуров Фото:

Название для новейшей российской ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди. Об этом заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров.

«Специально обученные люди», — с улыбкой ответил Мантуров, когда журналист спросил его об авторе названия ракеты. Заявление передает telegram-канал Shot.

Россия произвела удар «Орешником» по Украине 21 ноября. Это был ответ на разрешение США бить ракетами ATACMS по России. После президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором подробнее рассказал об «Орешнике».

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Название для новейшей российской ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди. Об этом заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров. «Специально обученные люди», — с улыбкой ответил Мантуров, когда журналист спросил его об авторе названия ракеты. Заявление передает telegram-канал Shot. Россия произвела удар «Орешником» по Украине 21 ноября. Это был ответ на разрешение США бить ракетами ATACMS по России. После президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором подробнее рассказал об «Орешнике».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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