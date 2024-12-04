Продавца орехов обвиняют в содействии террористам

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Защитники обвиняемого настаивают на более мягкой мере пресечения
Защитники обвиняемого настаивают на более мягкой мере пресечения Фото:

В Москве арестован менеджер по продажам компании «Фрэш Натс», специализирующейся на торговле орехами и фруктами. Он обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом стало известно из судебных документов.

«Мужчине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение людей в террористическую деятельность)», — передает содержание документов РИА Новости. Суд решил арестовать мужчину на два месяца, до 28 января 2025 года. За такое преступление можно получить от восьми до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело было возбуждено 28 ноября, следствие считает, что обвиняемый может скрыться или повлиять на свидетелей. Защитники настаивают на более мягкой мере пресечения, ссылаясь на здоровье подзащитного и отсутствие доказательств его вины. Решение об аресте пока не обжаловано.

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В Москве арестован менеджер по продажам компании «Фрэш Натс», специализирующейся на торговле орехами и фруктами. Он обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом стало известно из судебных документов. «Мужчине вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение людей в террористическую деятельность)», — передает содержание документов РИА Новости. Суд решил арестовать мужчину на два месяца, до 28 января 2025 года. За такое преступление можно получить от восьми до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело было возбуждено 28 ноября, следствие считает, что обвиняемый может скрыться или повлиять на свидетелей. Защитники настаивают на более мягкой мере пресечения, ссылаясь на здоровье подзащитного и отсутствие доказательств его вины. Решение об аресте пока не обжаловано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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