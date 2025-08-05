Незаконные действия США и Россия без ограничений: главные заявления Пескова за 5 августа

Песков считает приговор Гуцул примером политического давления на оппозицию
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Песков заявил, что снос последнего памятника Ленину на Украине не красит киевский режим
Песков заявил, что снос последнего памятника Ленину на Украине не красит киевский режим Фото:

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая получила семь лет лишения свободы за незаконное финансирование партии «Шор», это пример политического давления на оппозицию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, попытки США ограничить Индию в покупке российской нефти являются незаконными. Он также заявил, что Россия больше не связана мораторием на размещение ракет средней и малой дальности и будет принимать решения исходя из своих интересов. Главные заявления Пескова — в материале URA.RU.

Россия теперь вправе применять ракеты средней и малой дальности 

Песков, комментируя прекращения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД), заявил, что теперь Россия свободна в принятии необходимых решений по этому вопросу. Он подчеркнул, что страна вправе принять соответствующие шаги в случае необходимости. 

Приговор Гуцул — пример политически мотивированного решения

Дмитрий Песков назвал приговор главе Гагаузии по делу о финансировании партии «Шор» политически мотивированным и примером незаконного давления на оппозицию. По его мнению, в Молдове нарушаются демократические нормы, а граждане лишаются права выбирать своих кандидатов.

США нарушают закон, требуя от Индии прекратить импорт российской нефти

Представитель Кремля, комментируя требования США к Индии прекратить импорт российской нефти, отметил, что Москва считает подобные попытки давления незаконными. По его словам, суверенные государства вправе самостоятельно определять торговых партнеров и условия экономического сотрудничества в соответствии со своими интересами.

«Не могли остаться незамеченными»: Песков — о реакции на заявления Путина

Песков заявил, что темы, которые обсуждали президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме 1 августа, вызвали широкий общественный интерес. Он подчеркнул, что подобные вопросы не могли остаться незамеченными, поэтому они и получили соответствующую реакцию.

Снос последнего памятника Ленину на Украине не красит киевский режим

Песков, комментируя снос последнего памятника Ленину на Украине в беседе с URA.RU, отметил, что такие действия негативно отражаются на репутации украинских властей. По его словам, Киев давно уже известен своей активной борьбой с памятниками и стремится опередить в этом даже европейские страны.

График Путина

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у президента состоится встреча с руководителем крупнейшего в России института развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Также запланированы рабочие совещания без участия СМИ.

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Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая получила семь лет лишения свободы за незаконное финансирование партии «Шор», это пример политического давления на оппозицию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, по его словам, попытки США ограничить Индию в покупке российской нефти являются незаконными. Он также заявил, что Россия больше не связана мораторием на размещение ракет средней и малой дальности и будет принимать решения исходя из своих интересов. Главные заявления Пескова — в материале URA.RU. Россия теперь вправе применять ракеты средней и малой дальности  Песков, комментируя прекращения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД), заявил, что теперь Россия свободна в принятии необходимых решений по этому вопросу. Он подчеркнул, что страна вправе принять соответствующие шаги в случае необходимости.  Приговор Гуцул — пример политически мотивированного решения Дмитрий Песков назвал приговор главе Гагаузии по делу о финансировании партии «Шор» политически мотивированным и примером незаконного давления на оппозицию. По его мнению, в Молдове нарушаются демократические нормы, а граждане лишаются права выбирать своих кандидатов. США нарушают закон, требуя от Индии прекратить импорт российской нефти Представитель Кремля, комментируя требования США к Индии прекратить импорт российской нефти, отметил, что Москва считает подобные попытки давления незаконными. По его словам, суверенные государства вправе самостоятельно определять торговых партнеров и условия экономического сотрудничества в соответствии со своими интересами. «Не могли остаться незамеченными»: Песков — о реакции на заявления Путина Песков заявил, что темы, которые обсуждали президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме 1 августа, вызвали широкий общественный интерес. Он подчеркнул, что подобные вопросы не могли остаться незамеченными, поэтому они и получили соответствующую реакцию. Снос последнего памятника Ленину на Украине не красит киевский режим Песков, комментируя снос последнего памятника Ленину на Украине в беседе с URA.RU, отметил, что такие действия негативно отражаются на репутации украинских властей. По его словам, Киев давно уже известен своей активной борьбой с памятниками и стремится опередить в этом даже европейские страны. График Путина Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у президента состоится встреча с руководителем крупнейшего в России института развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Также запланированы рабочие совещания без участия СМИ.
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