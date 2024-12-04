04 декабря 2024

СК: в Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины

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Следователи опрашивают свидетелей и устанавливают причастных к преступлению лиц
Следователи опрашивают свидетелей и устанавливают причастных к преступлению лиц Фото:

Труп 77-летней женщины без головы и 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир города Сарова Нижегородской области. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

«По факту обнаружения в квартире дома по проспекту Ленина тел пенсионеров с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты», — сообщили в следственном комитете.

В ведомстве указали, что специалисты допрашивают свидетелей, проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Ранее в Ноябрьске был обнаружен труп женщины с открытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители быстро установили подозреваемого.

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Труп 77-летней женщины без головы и 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир города Сарова Нижегородской области. Об этом сообщает региональный следственный комитет. «По факту обнаружения в квартире дома по проспекту Ленина тел пенсионеров с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты», — сообщили в следственном комитете. В ведомстве указали, что специалисты допрашивают свидетелей, проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Ранее в Ноябрьске был обнаружен труп женщины с открытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители быстро установили подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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