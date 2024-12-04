СК: в Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины

Труп 77-летней женщины без головы и 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир города Сарова Нижегородской области. Об этом сообщает региональный следственный комитет.
«По факту обнаружения в квартире дома по проспекту Ленина тел пенсионеров с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты», — сообщили в следственном комитете.
В ведомстве указали, что специалисты допрашивают свидетелей, проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
Ранее в Ноябрьске был обнаружен труп женщины с открытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители быстро установили подозреваемого.
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