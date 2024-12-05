В Екатеринбурге открыли место для любителей вселенной «Гарри Поттера»

05 декабря 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Атмосфера вселенной Гарри Поттера настроит на новогодний лад Фото: RODRIGO JIMENEZ/EPA/TASS Концерт Big Baby Tape, шоу популярных комиков, выставка, посвященная вселенной Гарри Поттера, открытие елки в главном парке Екатеринбурга, — такой будет культурная программа наступающих выходных. Чем заняться в субботу и воскресенье в городе и сколько это стоит — в афише URA.RU. 7 декабря Открытие новогоднего парка в ЦПКиО В парке Маяковского запустят Снежный парк. В 16:30 горожане смогут попасть на светящиеся фигуры, в 17:00 на сцене выступит уличный театр «Легкие крылья», который покажет «Полярную сказку», затем планируется зажжение главной елки и аллеи. После гостей приглашают прокатиться с огромной «Т-Банк Горки» — она доступна до 21:00, согреться горячими напитками и поесть в центральной части парка. Участники смогут тут же попробовать тартар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мастер-класс по приготовлению тартара В ресторане Bukowski Grill пройдет мастер-класс в рамках встреч «Поговорим о мясе». Под руководством шеф-повара участники научатся правильно нарезать мясо для тартаров из денвер-стейка и филе-миньон, также пришедших угостят вином, пивом или морсом. Начало — в 14:00, необходима бронь и предоплата в размере 2500 рублей. Ралли-спринт «Новый поворот» В Березовском (ул. Транспортников, ½) пройдут гонки на время. Посетители увидят заезды в семи классах: «Передний привод», «Классика свободный», «Классика тюнинг», «Классика», «Тюнинг», «Спорт», «Свободный». Будет работать полевая кухня с пловом и шашлыком. Вход бесплатный, начало в 12:30. Выступление Андрея Бебуришвили Стендап-комик и ведущий шоу «Открытый микрофон» выступит в ККТ «Космос». Билеты еще есть в наличии, стоимость — от 2700 рублей. Старт юмористического мероприятия — в 19:00. Феликс Бондарев выступит с группой в клубе «Ц» Фото: Илья Московец © URA.RU Концерт группы RSAC Еще одно шоу пройдет в 20:00 в клубе «Ц». Здесь прозвучат хиты NBA, «Револьвер», «Заткнись и держи меня за руку» и другие популярные песни. С билетами стоит поторопиться, их осталось всего 24 штуки, цена — 1700 рублей. Юбилей группы «Мураками» Участники фестиваля «Нашествие» отметят свое 20-летие на сцене «Фабрики Event Hall». Коллектив привезет в Екатеринбург программу «Лучшее». Концерт начинается в 19:00, билеты стоят от 1800 рублей. Новогодний винил маркет В рюмочной «Ставников» пройдет ярмарка, где будут продавать виниловые пластинки, книги, посвященные истории музыки, и мерч различных музыкальных групп. Вход свободный, начало в 12:00. 8 декабря Елка в «Летнем парке Уралмаш» На этой неделе после реконструкции открылась обновленная часть парка, где в выходной состоится торжественное зажжение елки. Дед Мороз и Снегурочка появятся в 16:00, после чего все гости соберутся возле главного атрибута Нового года. Еще горожан приглашают прокатиться на 25-метровом колесе обозрения. Отдельных билетов на мастер-классы и лекции покупать не нужно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Детский исторический фестиваль В Музее истории Екатеринбурга соберутся реконструкторы, ремесленники и художники, которые поделятся с ребятами своими знаниями. В программе также проведут мастер-классы по каллиграфии, чеканке, сокольской гимнастике, плетению ловцов снов и изготовлению печатных пряников, сдачу норм ГТО, устроят лекцию о древних уральских акулах и других обитателях океана. Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00, стоимость — 300 рублей, запись по телефону: +7 (343) 371-22-43. Уточняется, что одна семья сможет посетить не более двух мастер-классов. Выставка «Вселенная Гарри Поттера» Окунуться в мир волшебства можно в ТРЦ «Гринвич». Здесь работает экспозиция, посвященная одной из самых известных франшиз, которую пересматривают накануне Нового года. Каждые 20—30 минут проходят экскурсии, дополнительно проводятся мастер-классы «Письмо из Хогвартса», «Мыловарение», «Изготовление волшебной палочки», «Чудовищная книга о чудовищах». Вход для детей 690 рублей, для взрослых — 890 рублей. Выставка находится на 2 уровне 5 очередь — рядом с заведением «Мы есть». Концерт Big Baby Tape Перенесенный ранее концерт состоится в 20:00 в TeleClub. Поклонники насладятся лучшими песнями артиста отечественной рэп-индустрии за 2499 рублей. Дмитрий Позов и Арсений Попов выступят дважды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Шоу «Импровизаторы» Мегапопулярные комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун представят программу, в которой покажут, как можно выступать без сценария и подготовки. Концерта будет два подряд (в 14:00 и 19:00) в «МТС Live Холл», места продают за 1500 рублей и выше. День рождения Урал Мороза Сказочный волшебник будет ждать ребят в ТЦ Veer Mall. Он раздаст автографы и сфотографируется с детьми на память у елки. Вход бесплатный, начало в 17:00 в Атриуме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт Big Baby Tape, шоу популярных комиков, выставка, посвященная вселенной Гарри Поттера, открытие елки в главном парке Екатеринбурга, — такой будет культурная программа наступающих выходных. Чем заняться в субботу и воскресенье в городе и сколько это стоит — в афише URA.RU. Открытие новогоднего парка в ЦПКиО В парке Маяковского запустят Снежный парк. В 16:30 горожане смогут попасть на светящиеся фигуры, в 17:00 на сцене выступит уличный театр «Легкие крылья», который покажет «Полярную сказку», затем планируется зажжение главной елки и аллеи. После гостей приглашают прокатиться с огромной «Т-Банк Горки» — она доступна до 21:00, согреться горячими напитками и поесть в центральной части парка. Мастер-класс по приготовлению тартара В ресторане Bukowski Grill пройдет мастер-класс в рамках встреч «Поговорим о мясе». Под руководством шеф-повара участники научатся правильно нарезать мясо для тартаров из денвер-стейка и филе-миньон, также пришедших угостят вином, пивом или морсом. Начало — в 14:00, необходима бронь и предоплата в размере 2500 рублей. Ралли-спринт «Новый поворот» В Березовском (ул. Транспортников, ½) пройдут гонки на время. Посетители увидят заезды в семи классах: «Передний привод», «Классика свободный», «Классика тюнинг», «Классика», «Тюнинг», «Спорт», «Свободный». Будет работать полевая кухня с пловом и шашлыком. Вход бесплатный, начало в 12:30. Выступление Андрея Бебуришвили Стендап-комик и ведущий шоу «Открытый микрофон» выступит в ККТ «Космос». Билеты еще есть в наличии, стоимость — от 2700 рублей. Старт юмористического мероприятия — в 19:00. Концерт группы RSAC Еще одно шоу пройдет в 20:00 в клубе «Ц». Здесь прозвучат хиты NBA, «Револьвер», «Заткнись и держи меня за руку» и другие популярные песни. С билетами стоит поторопиться, их осталось всего 24 штуки, цена — 1700 рублей. Юбилей группы «Мураками» Участники фестиваля «Нашествие» отметят свое 20-летие на сцене «Фабрики Event Hall». Коллектив привезет в Екатеринбург программу «Лучшее». Концерт начинается в 19:00, билеты стоят от 1800 рублей. Новогодний винил маркет В рюмочной «Ставников» пройдет ярмарка, где будут продавать виниловые пластинки, книги, посвященные истории музыки, и мерч различных музыкальных групп. Вход свободный, начало в 12:00. Елка в «Летнем парке Уралмаш» На этой неделе после реконструкции открылась обновленная часть парка, где в выходной состоится торжественное зажжение елки. Дед Мороз и Снегурочка появятся в 16:00, после чего все гости соберутся возле главного атрибута Нового года. Еще горожан приглашают прокатиться на 25-метровом колесе обозрения. Детский исторический фестиваль В Музее истории Екатеринбурга соберутся реконструкторы, ремесленники и художники, которые поделятся с ребятами своими знаниями. В программе также проведут мастер-классы по каллиграфии, чеканке, сокольской гимнастике, плетению ловцов снов и изготовлению печатных пряников, сдачу норм ГТО, устроят лекцию о древних уральских акулах и других обитателях океана. Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00, стоимость — 300 рублей, запись по телефону: +7 (343) 371-22-43. Уточняется, что одна семья сможет посетить не более двух мастер-классов. Выставка «Вселенная Гарри Поттера» Окунуться в мир волшебства можно в ТРЦ «Гринвич». Здесь работает экспозиция, посвященная одной из самых известных франшиз, которую пересматривают накануне Нового года. Каждые 20—30 минут проходят экскурсии, дополнительно проводятся мастер-классы «Письмо из Хогвартса», «Мыловарение», «Изготовление волшебной палочки», «Чудовищная книга о чудовищах». Вход для детей 690 рублей, для взрослых — 890 рублей. Выставка находится на 2 уровне 5 очередь — рядом с заведением «Мы есть». Концерт Big Baby Tape Перенесенный ранее концерт состоится в 20:00 в TeleClub. Поклонники насладятся лучшими песнями артиста отечественной рэп-индустрии за 2499 рублей. Шоу «Импровизаторы» Мегапопулярные комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун представят программу, в которой покажут, как можно выступать без сценария и подготовки. Концерта будет два подряд (в 14:00 и 19:00) в «МТС Live Холл», места продают за 1500 рублей и выше. День рождения Урал Мороза Сказочный волшебник будет ждать ребят в ТЦ Veer Mall. Он раздаст автографы и сфотографируется с детьми на память у елки. Вход бесплатный, начало в 17:00 в Атриуме.