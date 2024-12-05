Сенатор Шептий наградил подростков, совершивших подвиг

Член Совета Федерации России от Свердловской области Виктор Шептий в Доме Севастьянова в Екатеринбурге наградил подростков, совершивших героические и мужественные поступки. О церемонии сенатор рассказал в своих соцсетях.
«В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря, в Историческом зале Дома Севастьянова прошла торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков Свердловской области, совершивших героические и мужественные поступки», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что гражданско-патриотический проект «Дети-герои» появился еще в 2014 году.
В 2024 году к награждению медалью «За проявленное мужество» представлены 237 подростков из 60 субъектов России, среди которых девять свердловчан. Школьники приехали на награждение из Кировграда, Верхней Туры, Североуральска и Екатеринбурга.
Вместе с Шептием подростков в торжественной обстановке поздравили заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Теряев. «Это наш, генетически заложенный предками, внутренний стальной стержень. В жизни всегда есть место подвигу!» — отметил сенатор.
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