В ХМАО стартовала выставка-ярмарка продукции местных предприятий

В Ханты-Мансийске стартовала выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». В ней приняли участие более 230 средних и малых предприятий округа, сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук.
«Сегодня в Ханты-Мансийске стартовала выставка-ярмарка „Товары земли Югорской“. В этот раз мероприятие объединило рекордное количество участников — более 230 малых и средних предприятий со всего округа. Товаропроизводители представляют свои достижения: от пищевой продукции до сувениров и традиционных ремесленных изделий», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
На выставке губернатор ХМАО пообщался с предпринимателями и попробовал их продукты. Он также обсудил с ними вопросы поддержки местных производителей и необходимые шаги для масштабирования продукции.
Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» проводится на территории округа с 1995 года. Значительная часть продукции на ней отмечена знаком «Сделано в Югре!». Выставка в Ханты-Мансийске будет работать до 10 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо».
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