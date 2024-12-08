08 декабря 2024
07 декабря 2024

В ХМАО стартовала выставка-ярмарка продукции местных предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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В ярмарке приняли участие более 230 предприятий из ХМАО (Архивное фото)
В ярмарке приняли участие более 230 предприятий из ХМАО (Архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске стартовала выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». В ней приняли участие более 230 средних и малых предприятий округа, сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук. 

«Сегодня в Ханты-Мансийске стартовала выставка-ярмарка „Товары земли Югорской“. В этот раз мероприятие объединило рекордное количество участников — более 230 малых и средних предприятий со всего округа. Товаропроизводители представляют свои достижения: от пищевой продукции до сувениров и традиционных ремесленных изделий», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

На выставке губернатор ХМАО пообщался с предпринимателями и попробовал их продукты. Он также обсудил с ними вопросы поддержки местных производителей и необходимые шаги для масштабирования продукции. 

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» проводится на территории округа с 1995 года. Значительная часть продукции на ней отмечена знаком «Сделано в Югре!». Выставка в Ханты-Мансийске будет работать до 10 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо».

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В Ханты-Мансийске стартовала выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». В ней приняли участие более 230 средних и малых предприятий округа, сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук.  «Сегодня в Ханты-Мансийске стартовала выставка-ярмарка „Товары земли Югорской“. В этот раз мероприятие объединило рекордное количество участников — более 230 малых и средних предприятий со всего округа. Товаропроизводители представляют свои достижения: от пищевой продукции до сувениров и традиционных ремесленных изделий», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  На выставке губернатор ХМАО пообщался с предпринимателями и попробовал их продукты. Он также обсудил с ними вопросы поддержки местных производителей и необходимые шаги для масштабирования продукции.  Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» проводится на территории округа с 1995 года. Значительная часть продукции на ней отмечена знаком «Сделано в Югре!». Выставка в Ханты-Мансийске будет работать до 10 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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