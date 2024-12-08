Челябинский мэр Лошкин поручил ускорить реновацию территории на Копейском шоссе

Лошкин требует пересмотреть договоры КРТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил ускорить реновацию территории на Копейском шоссе, где находятся пять аварийных домов и люди больше двух лет ждут расселения. Об этом Лошкин заявил 9 декабря на аппаратном совещании в мэрии, сообщил корреспондент URA.RU.

«Необходимо разобраться с подрядчиком, который затягивает реновацию территории по Копейскому шоссе в Челябинске. Там проект с 2022 года, уже заканчивается 2024 год», — сообщил Лошкин. Жители пяти аварийных домов по Копейскому шоссе несколько лет ждут расселения.

Лошкин также поручили пересмотреть договоры на КРТ с подрядчиками. И, если в договорах нет пункта об одностороннем расторжении со стороны администрации города, то этот пункт надо внести.

«Люди живут в этих условиях. Мы планируем, в том числе с помощью КРТ решать проблему ветхого жилья, а не решаем ее. В одностороннем порядке должно быть расторжение договора в случае его неисполнения со стороны подрядчика. Если этого пункта нет, то нужно добавить», — заявил Лошкин.

Жители старых двухэтажек на Копейском шоссе в Челябинске несколько лет ждут переезда в новые дома. Ускорить процесс расселения должна была программа КРТ, принятая в регионе в 2021 году. Застройщикам в реализации проектов КРТ предполагалось оказание господдержки на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.