Челябинские слухи: VIP привезут из Москвы в наручниках

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер выставил главам жесткие финансовые требования. Политические партии кооперируются с другими регионами в преддверии выборов в Госдуму. В КСП Челябинской области началась кадровая чехарда. Один мэр лишился должности после разноса в области, а двое его коллег уцелели. До Нового года в Челябинске стартуют сразу два резонансных судебных процесса. Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Текслер дал вводные по бюджетам

Алексей Текслер ужесточает бюджетную политику в муниципалитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что глава региона Алексей Текслер в преддверии следующего бюджетного года дал более жесткие вводные руководителям муниципалитетов. Хотя, по большому счету, вполне логичные.

Продолжение после рекламы

«Губернатор настоятельно указал главам, чтобы, заявляясь на участие в региональных программах, муниципалитеты планировали использование какой-то части собственных доходов. Область, разумеется, никого не бросит — но реализация программ должна быть совместной», — сообщают источники.

И готовится к выборам в Госдуму

Тем временем в Челябинской области начинается подготовка к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года. Традиционно впереди всех «Единая Россия».

«Как минимум, уже известен лидер партийного списка. Им станет глава регионального отделения партии власти, губернатор Алексей Текслер», — утверждают инсайдеры.

Челябинские эсеры возьмут «на буксир» оренбуржских соратников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские эсеры будут тянуть соратников из Оренбуржья

Как уверяют источники, на выборах в Госдуму в 2026 году у партии «Справедливая Россия — За правду» будут единые списки у Челябинской и Оренбургской областей. И это делается для того, чтобы челябинские эсеры «подтянули» соседей.

«В Челябинской области сильное отделение. В Оренбургской иная ситуация. Так что им надо помочь», — сообщил источник.

ЛДПР может объединить Челябинск и Екатеринбург

А вот в ЛДПР уже всерьез задумались об общих списках на выборах в Госдуму для Челябинской и Свердловской областей. Впервые об этом заговорили летом, но только как о возможном варианте.

«Скорее всего, так и будет. Посчитали и решили, что для партии это станет вполне эффективным», — говорят в ЛДПР.

Коммунисты останутся с Курганом

Предвыборный курс коммунистов останется неизменным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У КПРФ на выборах в Госдуму останется такой же расклад, как и в 2021 году. Будут единые списки у Челябинской и Курганской областей.

«Подумывали об объединении со Свердловской областью. Но, в итоге, решили ничего не менять. Схема отработана, можно повторить», — говорят в партии.

И с Берулавой

Похоже на то, что основного кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму по Челябинской и Курганской областям менять не станут. Выдвинут действующего депутата — москвича Михаила Берулаву.

«Несмотря на свои 76 лет, он еще полон сил. Пусть работает на два региона», — рассказывают в КПРФ.

Также будет с «Новыми людьми»

«Новые люди» приглядываются к тактике более опытных соперников Фото: Илья Московец © URA.RU

У челябинского регионального отделения партии «Новые люди» тоже будут общие списки с одним из соседних регионов на выборах в Госдуму. Какой именно регион — пока на стадии обсуждения.

«Есть вероятность, что это будет Курганская область. Впрочем, пока все на стадии начальных консультаций», — говорят источники.

Депутаты «раздвоятся»

На заседании челябинского заксобрания в конце октября численность депутатов в каждом комитете увеличится вдвое. И это не связано с тем, что народных избранников станет больше. Численный состав останется прежним.

Продолжение после рекламы

«По регламенту каждый из депутатов может входить в два комитета. На первой после выборов сессии они сначала выбрали по одному комитету, чтобы было удобнее провести заседания. А теперь выберут вторые комитеты», — пояснил источник.

Появится новая комиссия

В челябинском парламенте продолжится изменение структуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А еще на второй сессии челябинского заксобрания появится новая комиссия. Это будет комиссия по регламенту. Взамен упраздненного одноименного комитета, действовавшего в прежних созывах.

«Несмотря на схожие названия и задачи, работа комиссии будет отличаться от работы комитета. Ясность появится позже», — говорят в кулуарах.

В ней будут работать за деньги

Впрочем, в новую комиссию по регламенту челябинского заксобрания станут, как и в комитет, входить именно депутаты. Но и здесь есть нюансы.

«Говорят, в состав этой комиссии войдут исключительно те депутаты, что работают на освобожденной основе. То есть за зарплату. Так будет удобней их собирать, если понадобится провести срочное совещание. Местом работы штатных депутатов является заксобрание. А значит, они каждый день будут находиться на работе», — рассказал источник.

У Пшеницына будут два заместителя

Андрей Пшеницын «обрастает» заместителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На второй сессии нового состава заксобрания рассмотрят еще один интересный вопрос. Поменяют структуру Контрольно-счетной палаты Челябинской области. У председателя КСП Андрея Пшеницына будет два заместителя.

«Сейчас у Пшеницына заместитель Юрий Подшивалов. Пшеницын предложит депутатам ввести ставку еще одного зама. И эту ставку введут», — говорят в кулуарах.

Уже есть претендент

Ставку второго заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области введут на сессии заксобрания в конце октября. А на ноябрьской сессии уже назначат такого заместителя.

«Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что эту должность займет аудитор КСП Александр Кондрашов», — сообщил источник. Кондрашов работает в палате с октября 2017 года. А ранее он занимал пост первого замглавы Центрального района Челябинска.

И он останется один

Говорят, что Юрий Подшивалов подыскал себе новую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, не факт, что у председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Андрея Пшеницына будет два заместителя. Даже несмотря на то, что ЗСО утвердит вторую ставку и ее займет Александр Кондрашов.

«Дело в том, что ныне действующий замруководителя КСП Юрий Подшивалов может скоро покинуть палату. Говорят, что он займет новую должность», — шепчутся в кулуарах.

Варненский глава перед отставкой получил нагоняй

Для жителей Варненского района стала полной неожиданностью новость о том, что глава Варненского района Константин Моисеев уходит в отставку. А в Челябинске говорят, что на закрытой части совещания с главами Моисееву здорово досталось от губернатора Алексея Текслера.

Продолжение после рекламы

«Очень сильно досталось. В чем-то Моисеев допустил серьезные недочеты. Настолько серьезные, что вечером он написал заявление», — говорят источники.

На его место четыре кандидата

Константин Моисеев не стал затягивать с отставкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А пока в резиденции решают, кто станет врио главы Варненского района после отставки действующего главы Константина Моисеева.

«Говорят о четырех претендентах. Среди них есть и заместитель главы. А еще присматриваются к одному из участников СВО. Сейчас собирают данные на всех возможных кандидатов», — рассказывают в кулуарах.

Досталось еще двум главам

На совещании, где губернатор Алексей Текслер устроил разнос варненскому главе Константину Моисееву, досталось еще двум главам. По словам источников, отругали мэра Златоуста Олега Решетникова и главу Кусинского района Юрия Лысякова. Как и в случае с Моисеевым, все произошло на закрытой части совещания.

«Претензии были такие же, как и к Моисееву. Провалил одно важное поручение. Правда, у Решетникова и Лысякова все не так плохо, как у Моисеева, подавшего в отставку. Им дали два месяца на исправление ситуации», — пояснил источник.

Троицку не нравятся «варяги»

Кадровая политика Дмитрия Гатова напрягает местные элиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Троицка сообщают, что местные элиты не очень довольны тем, что мэр Дмитрий Гатов заполняет администрацию «варягами». Мол, местных в администрации почти не осталось. А еще говорят, что Гатов якобы хочет пересмотреть муниципальный стаж, влияющий на надбавки к пенсии.

«Пересмотреть хочет в сторону уменьшения. Чтобы „варягам“ было проще надбавку получить?» — ворчат в Троицке.

В Усть-Катаве определились со сменщиком

Источники сообщают, кто станет мэром Усть-Катава после того, как действующий мэр Сергей Семков уйдет на пенсию. К Семкову, и это всем известно, претензий нет. Он мог бы благополучно переизбраться на новых выборах, и область бы его поддержала. Но Семков сам попросился на отдых.

«Его уговорили остаться и передать дела сменщику. А сменщиком станет первый замглавы Сергей Харитонов. Он уже 15 лет работает в администрации и его хорошо знают», — говорят в городе.

Дело Уфимцева уйдет в суд до Нового года

Александр Уфимцев активно сотрудничает со следствием Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Расследование уголовного дела бывшего вице-губернатора Александра Уфимцева близко к завершению. На заседании суда, где экс-чиновнику продляли меру пресечения, прозвучало, что фаза сбора и закрепления доказательств по уголовному делу уже закончена. Уфимцев обвиняется в махинациях со строительством коттеджей под видом детского лагеря. Само дело 15-летней давности.

«Учитывая, что Уфимцев после семи лет розыска добровольно сдался в руки правосудия и сотрудничает со следствием, обвинительное заключение подпишут быстро. И уже до Нового года дело уйдет в суд. Да и суд может быть максимально коротким», — утверждают источники.

Продолжение после рекламы

Как и дело о дорожном картеле

Как сообщают источники, дело о дорожном картеле скоро уйдет в суд. По нему проходят сразу несколько VIP. Это глава челябинского миндора Алексей Нечаев, его предшественник Дмитрий Микулик, бывшие менеджеры «Южуралмоста» Константин Зарипов и Александр Зырянов, еще несколько чиновников министерства.

«Расследование завершено. Об этом уже уведомили адвокатов. Скоро уйдет в суд», — поведал инсайдер.

А VIP этапируют в Челябинск

Алексей Нечаев пока единственный, кто дал признательные показания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти все фигуранты дела о дорожном картеле сейчас находятся в Москве и содержатся в СИЗО. Кроме главы регионального миндора Алексея Нечаева, который стал сотрудничать со следствием и сейчас отбывает домашний арест. По слухам, на съемной квартире в столице. Теперь все гадают, будут ли фигурантов судить в Москве.

«Обычно судят по месту совершения преступления. В данном случае, скорее всего, в Челябинске. А значит, их всех этапируют в Челябинск, чтобы судить здесь. Только непонятно в каком суде. Если по адресу областного миндора, то это Советский райсуд. А если по адресу правительства региона, то надо ждать материалов в Центральном райсуде», — рассуждают источники.

А Нечаев уже дома…

Впрочем, про главу регионального миндора Алексея Нечаева, которого выпустили из СИЗО под домашний арест, ходят другие слухи. Болтают, что его уже привезли из Москвы, и домашний арест он отбывает в своей квартире.

«Если это так, то, возможно, дело в отношении него выделено в отдельное производство? Заключил досудебную сделку? Скрывать ему особо нечего…», — рассуждают в Челябинске.