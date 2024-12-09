Российский регион на год освободили от уплаты налогов

Жители Курской области получили отсрочку по уплате основных налогов на год. Это решение было принято Правительством РФ в рамках исполнения поручения Президента страны о поддержке населения приграничных территорий. Постановление предусматривает отсрочку платежей по транспортному, земельному налогам, а так же налогу на имущество физических лиц.
«По поручению Президента Правительство продолжает оказывать поддержку жителям приграничных территорий. Подписано постановление о возможности получения отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих в Курской области», — указано в постановлении, подписанном от 7 декабря 2024 года. Документ опубликован
Согласно информации документа, налоги за 2024 год жители Курской области могут оплатить до 1 декабря 2025 года. Отсрочка касается лиц, чьим местом жительства по состоянию на 1 августа 2024 года была приграничная территория Курской области или территория, где действует контртеррористическая операция.
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