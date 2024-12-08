Полицейские пресекли попытку ввоза в Югру около трех килограммов синтетических наркотиков. Наркокурьером оказался житель Пензы, рассказали в окружном УМВД.
«В ходе проверки транспортного средства были найдены полимерные пакеты с неизвестным веществом, которое после экспертизы оказалось наркотическим средством», — говорится на сайте полиции. Общая масса наркотиков была два килограмма 990 граммов. Полицейские задержали 41-летнего курьера на трассе Сургут — Нижневартовск.
Задержанный признался, что это была его третья криминальная поездка. До этого он привозил наркотики в Югорск, а также доставлял их в Ноябрьск (ЯНАО). «Партии наркотических средств межрегиональный курьер забирал в лесах Московской и Владимирской областей», — уточнили в полиции.
Мужчине грозит срок за сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему могут назначить наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
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