В Ханты-Мансийске на месте закрытого ночного клуба откроется новое заведение

В Ханты-Мансийске (ХМАО) на месте закрытого «Дома культуры» откроется новый ночной клуб. Об этом администраторы заведения сообщили в своем telegram-канале.
«Мы — новый ночной комплекс „Атмосфера“. Скоро узнаете, для чего мы тут появились», — следует из сообщения.
«Дом культуры» объявил о закрытии в конце ноября. В беседе с корреспондентом URA.RU владелец клуба пояснил, что продал заведение в связи с переездом и сменой рода деятельности.
Раньше на месте «Дома культуры» был популярный в Ханты-Мансийске клуб Vegas. Он закрылся в феврале 2024 года. Сейчас в городе работает только одно ночное заведение с танцполом.
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