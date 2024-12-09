В Ханты-Мансийске на месте закрытого ночного клуба откроется новое заведение

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Новый ночной клуб в Ханты-Мансийске пока не объявил о дате открытия
Новый ночной клуб в Ханты-Мансийске пока не объявил о дате открытия Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) на месте закрытого «Дома культуры» откроется новый ночной клуб. Об этом администраторы заведения сообщили в своем telegram-канале.

«Мы — новый ночной комплекс „Атмосфера“. Скоро узнаете, для чего мы тут появились», — следует из сообщения.

«Дом культуры» объявил о закрытии в конце ноября. В беседе с корреспондентом URA.RU владелец клуба пояснил, что продал заведение в связи с переездом и сменой рода деятельности.

Раньше на месте «Дома культуры» был популярный в Ханты-Мансийске клуб Vegas. Он закрылся в феврале 2024 года. Сейчас в городе работает только одно ночное заведение с танцполом.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) на месте закрытого «Дома культуры» откроется новый ночной клуб. Об этом администраторы заведения сообщили в своем telegram-канале. «Мы — новый ночной комплекс „Атмосфера“. Скоро узнаете, для чего мы тут появились», — следует из сообщения. «Дом культуры» объявил о закрытии в конце ноября. В беседе с корреспондентом URA.RU владелец клуба пояснил, что продал заведение в связи с переездом и сменой рода деятельности. Раньше на месте «Дома культуры» был популярный в Ханты-Мансийске клуб Vegas. Он закрылся в феврале 2024 года. Сейчас в городе работает только одно ночное заведение с танцполом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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