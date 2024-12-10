Путин рассказал о тайной линии атаки Киева на Россию

Российский президент Владимир Путин высказался о проблеме мошенников, которые названивают россиянам. По его словам, это происходит с подачи Украины. Последняя используют телефонное мошенничество как линию атаки на страну в целом.
«Это делают часто государственные органы или структуры, которые находятся под государственным украинским контролем. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами», — высказался Владимир Путин по поводу мошенников. Об этом он рассказал на заседании СПЧ. Трансляцию мероприятия проводит официальный сайт Кремля.
Президент станы поручил Генпрокуратуре обратить особое внимание на соответствующую проблему. Также он в ходе мероприятия дал ряд поручений другим органам — Минобороны и Минздраву.
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